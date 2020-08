Gianni Sperti cambio di look sconvolgente e lui: “Ho voluto cancellare un passato scomodo”

0 SHARES Condividi Tweet

Gianni Sperti è un volto notissimo e amatissimo del piccolo schermo.

Da anni è opinionista fisso nel programma pomeridiano di Maria De Filippi che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su canale 5 nella fascia pomeridiana, “Uomini e donne”.

Lui, insieme a Tina Cipollari sono presenze irrinunciabili e, anche quando entrano in contrasto con i pretendenti o i tronisti il pubblico li ama e li segue.

Gianni Sperti e il suo passato con Paola Barale

Gianni Sperti nasce come ballerino e, quando era fidanzato con Paola Barale, certamente tra i due era più famosa lei. Ma con gli anni si è fatto apprezzare sia come ballerino che , oggi, come opinionista. E’ una persona molto retta a cui piacciono solo i comportamenti corretti e, ogni volta che ha mortivi per credere che qualcuno si stia comportando male interviene a gamba tesa.

Quando era sposato con Paola Barale formavano una coppia molto solida e sembravano molto innamorati ma poi la loro storia è finita. Le voci che si sono rincorse hanno rivelato che la storia è finita perché Gianni Sperti voleva dei figli ma Paola Barale non si sentiva ancora pronta.

Il cambio di look di Gianni Sperti

Il cambio di look di Gianni Sperti ha lasciato tutti a bocca aperta.

Quando ha salutato il pubblico di Canale 5, prima della pausa estiva aveva il solito look ma qualche giorno fa ha postato una foto che lo ritraeva biondo platino.

E’ stato lui stesso, con la didascalia a corredo della foto, a spiegare le motivazioni di un cambio così radicale e ha detto:

“CAMBIARE

Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi… amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Non piace a tutti questo mio modo di essere ma piace a me e continuerò a fare sempre quello che sento, mi rigenera. Probabilmente lo faccio quando voglio cancellare o meglio, dimenticare un passato scomodo come quello che abbiamo attraversato e non ancora superato.

Quel pizzico di follia che mi accompagna da sempre e che mi fa sentire maledettamente vivo…libero!”

E poi ha anche spiegato di essersi avvicinato al Buddismo: “Non sono più cattolico. Sono al 50% buddista, credo che bisogna vivere un po’ cercando di prendere il meglio, trasformando le cose negative in positive. La quarantena mi ha fatto capire a maggior ragione quanto sia inutile, a volte, correre come matti, perché da un momento all’altro si blocca il mondo. Il mondo intero si è bloccato, questo ha spaventato, ha tolto le certezze anche a me”.