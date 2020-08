Sonia Bruganelli, posta una foto che la ritrae bellissima e scrive “sono già in finale, rassegnatevi”, il web insorge

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis è attivissima sui social e anche se ogni vota che posta e pubblica, o almeno la maggior parte delle volte, solleva polveroni, lei incurante e indifferente fa cosa le piace di più ben consapevole che in un modo o nell’altro gli haters avranno sempre da ridire.

Sonia Bruganelli posta una foto e scrive ”Sono già in finale”

Ancora un altro post da suscitare invidia, commenti negativi e critiche ma a lei, come al solito, poco importa.

Sonia Bruganelli ha postato una foto dove a prevalere è il colore blu: la piscina, un telo, lo smalto e, infine, i suoi occhi e poi chiede: ”Quante sfumature di blu”.

In questi giorni la famiglia Bonolis si trova a Cala Granu, località molto ambita ma per pochi di Porto Cervo in Sardegna.

La Bruganelli che evidentemente si piace e oggettivamente non potrebbe non piacersi, ad avvalorare che la sua bellezza è fuori discussione ma usando anche un tono ironico che va capito scrive “Ricordo a tutte le partecipanti che, per contratto, la mia foto è già in finale“.

Immediate le reazioni degli haters che le hanno detto di tutto e c’è anche chi l’ha attaccata solo per la mascherina che indossava che, a detta dei più, ricordava un paio di slip. E le hanno detto: “Ma perché indossi una mascherina a forma di mutande?”, “Che brutta la mascherina, sembrano degli slip”.

Ma ci sono stati anche quelli che l’hanno difesa e le hanno detto

“Non ascoltare gli haters. Divertiti”.

Sonia Bruganelli e Laura Freddi

Pochi giorni fa Sonia Bruganelli e Laura Freddi, ex di Paolo Bonolis si sono incontrati per mettere a tacere tutte quelle voci che le volevano nemiche perché gelose, entrambe di Paolo Bonolis, anche se per motivazioni diverse.

Ma tutte e due hanno deciso che era arrivato il momento di smentire certe menzogne e si sono incontrate postando l’incontro sul web e hanno preso anche accordi di una futura collaborazione.

Si sono mostrate molto a loro agio, quasi amiche e certamente non in competizione. Ormai ognuna di loro ha la propria vita appagante, Sonia Bruganelli accanto al marito Paolo Bonolis e ai loro tre figli, Laura Freddi insieme al suo compagno e alla sua bambina , tanto desiderata Ginevra.

Entrambe realizzate hanno trovato il modo di mettere a tacere la malignità dei soliti haters.