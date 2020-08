Pierluigi Diaco a Katia Ricciarelli a Io e Te: «So che sei stata a teatro e poi a cena con una persona del programma» e lei “è vero”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli sono una nuova coppia televisiva che sta convincendo ogni giorno di più.

I due, oltre ad essere molto affiatati sono complici, amici e si vede che tengono uno all’altra rispettandosi e prendendosi sempre in giro anche se solo bonariamente.

Pierluigi Diaco rivela che Katia Ricciarelli sta frequentando un uomo

Pierluigi Diaco, durante la puntata andata in inda ieri ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutto lo studio in imbarazzo. Diaco, rivolgendosi alla Ricciarelli le ha detto che sa che sta frequentando uno degli autori del programma “Io e te”, l’autore Maurizio Gianotti e le ha detto così: «So che siete stati a teatro insieme e poi a cena sotto casa di Gianotti. Un fotografo vi ha ripresi, spero che pubblichino queste foto». E la Ricciarelli, sorridente ha risposto: «È vero che siamo stati a teatro e a cena insieme, ma non sono salita a casa sua».

Poi, poiché una collana della Ricciarelli interferiva con il suono del microfono, Diaco le ha detto: «Questi gioielli chi te li regala?» E poi alludendo che a regalarle la collana fosse stato sempre Maurizio Giannotti ha detto: “Dove trova tutti questi soldi? “

E poi ha continuato: “Ma io sono in imbarazzo, stiamo scherzando? Gianotti, tutti sti soldi dove li prendi?”.

E poi sempre scherzando visto che Katia Ricciarelli, simpaticamente gli stava reggendo il gioco a detto: “Sono geloso, non ti controllo più. Sei incredibile. Ormai la Ricciarelli è andata. E’ presa dalla ridarella perché è innamorata”.

.

“Io e te” non andrà in onda il prossimo autunno

Nonostante la trasmissione “Io e te” piaccia molto e Pierluigi Diaco insieme a Katia Ricciarelli sta convincendo tantissimo, si è ufficialmente saputo che dal 4 settembre, data dell’ultima puntata, non andrà più in onda, infatti, non c’è nei palinsesti autunnali.

La decisione dei vertici Rai ha lasciato tutti un po’ spiazzati a iniziare da Pierluigi Diaco che, appena saputa la notizia, è rimasto senza parole.

Diaco non se lo aspettava perché i risultati del programma sono davvero notevoli segno che è un programma moto seguito e apprezzato però è stato, comunque, eliminato. “Io e te” che è piaciuto sin da subito, ha sempre acquistato nuovi spettatori durante la messa in onda in un crescendo di pubblico sempre maggiore.