Rocco Casalino insieme a Gabriele Rossi, l’amico di Gabriel Garko, i fotografi si scatenano

0 SHARES Condividi Tweet

I paparazzi hanno beccato insieme, in questa calda estate, una coppia che fino a poco tempo fa non era tale: Rocco Casalino e Gabriele Rossi.

I due, precedentemente impegnati entrambi, Rocco Casalino con il cubano Josè Carlos Alvarez e Gabriele Rossi sempre fotografato con Gabriel Garko anche se i due non hanno mai ufficializzato il loro rapporto, ora sono stati fotografati in una notte d’estate.

Le relazioni precedenti di Rocco Casalino e Gabriele Rossi

Rocco Casalino ha avuto una lunga storia con il cubano Josè Carlos Alvarez ma da un po’ di tempo il rapporto tra i due si era un po’ logorato, infatti, è stato lo stesso fidanzato di Casalino a rivelarlo dicendo così: “Avevamo già problemi, ma questo è stato il colpo di grazia. Ormai è finita al 100%. Questa bomba mediatica ha scatenato tra noi litigi su litigi. Io me ne andrò, non ho mai pensato che l’Italia fosse il paese dove rimanere tutta la vita, mentre Rocco resta qui, a pagarne le conseguenze”.

Josè Carlos Alvarez si riferisce al caso che è scoppiato attorno alla sua persona a causa della segnalazione che ha avuto all’Ufficio antiriciclaggio per aver fatto diversi pagamenti poco chiari verso siti di trading online.

Prima che questa vicenda rovinasse il loro rapporto, forse già minato da altro, i due formavano coppia fissa.

Gabriele Rossi, invece, per anni è stato definito dai giornali di gossip l’amico speciale di Gabriel Garko, infatti anche se i più ritenevano che tra i due ci fosse una storia d’amore i diretti interessati non hanno mai né smentito né confermato nulla alimentando sempre di più il gossip.

Da un po’ di tempo sembrava che ci fosse un po’ di maretta, infatti da essere sempre fotografati insieme in vacanza, al mare, in moto, al ristorante o a delle feste, da un po’ di tempo non apparivano più in coppia fino a che i paparazzi non hanno scattato delle foto a Rocco Casalino in compagnia proprio di Gabriele Rossi.

Gabriel Garko per il momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione su quanto sta circolando in questi giorni sulle copertine dei giornali.

La carriera di Rocco casalino

Rocco Casalino, da tutti conosciuto come uno dei partecipanti alla prima edizione del “Grande fratello” è diventato il portavoce del premier, Giuseppe Conte.

Rocco Casalino è riuscito in poco tempo a passare dal mondo dello spettacolo al mondo della politica occupando anche un ruolo di rilievo.