Andrea Delogu a “Vita in diretta estate” scoppia a piangere e tutto lo studio si commuove

0 SHARES Condividi Tweet

“Vita in diretta estate” piace tanto e i due conduttori, Marcello Masi e Andrea Delogu stanno conquistando un posto davvero importante nel cuore degli italiani: il loro garbo, la loro simpatia, genuinità e semplicità è ciò di cui gli italiani hanno bisogno in questa estate post covid che, se per alcuni tratti sta andando meglio di come ci si poteva aspettare, comunque sta facendo stare un po’ tutti con il fiato sospeso.

Andrea Delogu scoppia a piangere

Durate la puntata di ieri de “Vita in diretta estate” Andrea Delogu si è commossa fino alle lacrime e il pubblico in studio con lei.

E’ accaduto, infatti, che il tema affrontato era quello della anoressia e Andrea Delogu aveva in collegamento una ragazza fiorentina, Alba che è stata malata di anoressia e ne è guarita. Il suo racconto è stato molto toccante e ha fatto commuovere tutti perché ha toccato le corde più intime di ognuno di noi. Ad un certo punto Andrea Delogu non è stata più in grado di continuare perché la sua commozione era troppa e ha passato la parola alla modella curvy Laura Broschi che ha detto che ci sono alcune frasi che sono assolutamente sbagliate del tipo «Stai bene, ti sei dimagrita» perché, ha aggiunto spiegando meglio: «la nostra bellezza non dipende dal peso, ma dalla luce che emaniamo».

A quel punto Andrea Delogu ha confermato ciò che stava dicendo Laura e ha detto: «Questo tipo di espressioni, sono quasi un’aggressione».

E poi quando il racconto della studentessa è stato davvero toccante Andrea Delogu ha detto: «Adesso mi commuovo anch’io.. Passo la parola a Laura» e non è riuscita a trattenere le lacrime.

Andrea Delogu e Marcello Masi

I due conduttori de “Vita in diretta estate”, Andrea Delogu e Marcello Masi piacciono davvero tanto e, se all’inizio il pubblico da casa li ha iniziati a seguire con un po’ di diffidenza, ora si è affezionato a questi due bravissimi conduttori. Infatti, dopo la coppia Lorella Cuccarini e Alberto Matano che all’ultima puntata ha fatto i fuochi d’artificio pur in modo indiretto, il pubblic da casa non sapeva cosa aspettarsi dai nuovi conduttori che, invece, sono riusciti, in tempi brevissimi, a conquistarsi il pubblico. L’uscita di scena di Lorella Cuccarini è stata parecchio chiacchierata perché nessuno si aspettava che serbasse tanto rancore nei confronti del collega Matano, infatti, lei da grande professionista qual è non ha lasciato trasparire nulla durante il programma.