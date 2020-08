Albano e Romina Power, Giovanni Ciacci che li frequenta dice “Io do un 9 a Loredana Lecciso” e spiega il perchè

0 SHARES Condividi Tweet

Albano e Romina Power, nell’immaginario collettivo, sono ancora una famiglia, ancora una coppia e i loro follower si può dire che ancora non accettano la loro separazione, infatti in tanti non gradiscono di vedere accanto ad Albano, Loredana Lecciso, nonostante da lei abbia anche avuto due figli.

Albano e Romina Power, la coppia ideale per i loro follower

La coppia formata da Albano e Romina Power ha fatto sognare milioni e milioni di italiani e la loro separazione avvenuta a seguito del dolorosissimo strappo della loro figlia Ylenia, ha colto tutti di sorpresa anche se era anche normale che una coppia di genitori non passasse indenne da una tragedia così grande.

Albano e Romina dopo anni di silenzi, lontananza e guerre terminate in un’aula di Tribunale sono poi riusciti a ritrovarsi, almeno professionalmente e ad avere un rapporto sereno anche se i loro fans sperano ancora che i due possano ritornare ad essere una coppia nella vita.

Le dichiarazioni di Giovanni Ciacci “Do un 9 a Loredana lecciso”

Giovanni Ciacci ha parlato di loro: di Romina Power, di Albano e di Loredana Lecciso e ha detto così: “Faticoso vivere con Romina Power”.

Perché Giovanni Ciacci ha fatto questa affermazione.

Giovanni Ciacci a “Ogni mattina” il programma condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe ha dichiarato: “E comunque io do un 9 per la pazienza a Loredana Lecciso, è faticoso vivere sempre con questa Romina Power sulle spalle”.

E poi, a proposito di Albano e Loredana, ha detto: “L’amore è scoppiato. Dormono insieme”

E poi ha anche aggiunto: “Non è vero che dormono in camere separate Loredana e Al Bano, l’amore è scoppiato. Dormono in casa insieme” .

Invece, a proposito della bellissima festa di compleanno che Loredana Lecciso ha organizzato per Albano , quando qualcuno ha detto che la Lecciso non ha voluto che ci fosse Romina Power, Ciacci, che è molto vicino alla coppia ha svelato: “Non è vero che Loredana non ha invitato Romina alla festa di compleanno di Al Bano, lei è stata invitata ma non è andata” .

L’immagine che Giovanni Ciacci ha dato di Loredana è di una donna paziente, innamorata e anche rispettosa. Infatti, pare non faccia mai scenate di gelosia ad Albano anche quando per lunghi periodi va via di casa per cantare con Romina, è sempre molto paziente ad accoglierlo e rispetta anche il ruolo di ex moglie di Romina Power tanto da invitarla alla festa di compleanno del suo compagno.