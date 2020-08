Pierluigi Diaco attacco ad Alberto Matano, a “Io e te” un’ospite rifiuta l’invito perché vicina ad Alberto Matano

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco lo abbiamo sempre indicato come una persona vera e diretta tanto che non ha esitato, in occasione dello scontro tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano a prendere le difese della Cuccarini attaccando a muso duro Alberto Matano nei corridoi Rai. Qualcuno, che ha assistito allo scontro, ha riferito che sono volate parole grosse mentre Diaco ha sempre sostenuto che si fosse trattato di un dialogo civile e pacato in occasione del quale ognuno ha esposto le proprie ragioni in modo sereno e senza toni e modi poco urbani. Non sappiamo dove sia la verità ma una cosa è certa: Pierluigi Diaco ha preso una posizione netta tutta a favore di Lorella Cuccarini.

Ricordiamo che Lorella Cuccarini aveva scritto e reso pubblica, poche ore prima che andasse in onda l’ultima puntata di “Vita in diretta” una lettera nella quale accusava un collega, senza farne mai il nome ma evidentemente si trattava di Alberto Matano di avere un ego smisurato e di non averle lasciato gli spazi che le spettavano.

Alla fine della puntata si poteva sentire anche da casa il gelo che c’era tra i due che non si sono neppure salutati.

Lorella Cuccarini e Pierluigi Diaco non sono stati confermati per la prossima stagione

Dopo i mesi di fuoco che hanno segnato la fine di molte trasmissioni per la pausa estiva sono stati pubblicati i palinsesti del prossimo autunno e non figura il nome di Lorella Cuccarini né quello di Pierluigi Diaco.

La sorpresa è stata inaspettata soprattutto in riferimento a Pierluigi Diaco per la sua trasmissione “Io e Te” che va in onda ogni pomeriggio alle 14.00 su Rai 1 e continuerà fino al 4 settembre perchè molto amata, molto seguita e, dunque fa degli ottimi ascolti.

Pierluigi Diaco ha preferito non commentare la decisione dei vertici Rai e, anche quando in studio ha ospiti che esternano la loro meraviglia per la non riprogrammazione per la prossima stagione di “Io e te” lui preferisce glissare.

Cosa che, per esempio è avvenuta quando è stata ospite Rosanna Lambertucci che si è detta meravigliata e stupita che Diaco non ci sarà in autunno in tv.

Diaco invita in trasmissione Emma D’Aquino che rifiuta

Pierluigi Diaco ha invitato in trasmissione la giornalista Emma D’Aquino che, però, ha rifiutato l’invito.

Il Tempo, ha sostenuto che tale rifiuto sia dipeso dalla vicinanza tra la D’Aquino e Matano e, dunque, per solidarietà ad Alberto Matano attaccato da Diaco, La D’Aquino non avrebbe accettato l’invito.