Rocco Casalino dopo le foto con Gabriele Rossi, decide di spiegare come sta la situazione

Qualche giorno fa sono state pubblicate delle foto che ritraevano Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte e Gabriele Rossi, pare ormai ex di Gabriel Garko, in atteggiamenti tanto confidenziali da far credere che fosse nata una nuova coppia in questa estate post covid.

La situazione pareva abbastanza delineata, Gabriel Garko e Gabriele Rossi non stanno più insieme già da un po’, Rocco Casalino ha interrotto la sua relazione con il ragazzo cubano dopo che è stato coinvolto in una situazione poco chiara ancora tutta da definire di investimenti on lien e, dunque a tutti è parso che una nuova coppia si fosse creata.

I chiarimenti di Rocco Casalino

Da qualche giorno sulla questione è intervenuto uno dei diretti interessati, Rocco Casalino che ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del presunto nuovo compagno: «Ma proprio per niente, non sto con Gabriele, l’ho solo salutato … Il fatto è che con Carlos è crisi, da molti mesi, anche se sei anni di convivenza non si cancellano facilmente».

Dunque, una smentita in piena regola

Gabriel Garko non sarà uno dei concorrenti della Casa del Grande Fratello

Da giorni circolavano voci sulla partecipazione di Gabriel Garko al Grande fratello vip che inizierà a settembre. Non si sa bene quale sia l’umore di Gabriel dopo la fine della sua storia con Gabriele Rossi, infatti Garko ha solo postato una frase molto sibillina sui social dopo di che nulla. La frase diceva così: “Dove sei? Oggi?” che nessuno è riuscito ad interpretare forse solo Gabriele Rossi che, però, non ha risposto né commentato in alcun modo.

A proposito della partecipazione alla prossima edizione de “Grande fratello vip” Gabriel Garko ha scritto così sui social: “Non ho capito bene cosa sia successo… Ma scrivo queste righe per smentire la mia partecipazione al GF Vip. Bacioni”.

Nessuna parola per Gabriele Rossi né per la presunta nuova storia tra Rocco Casalino e Gabriele Rossi.

I diretti interessati mantengono il riservo più assoluto su tutta questa storia che, in ogni caso prima o poi, sarà chiarita.