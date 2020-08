Albano pronto a sposare Loredana Lecciso ma il figlio Yari si oppone

0 SHARES Condividi Tweet

Albano ha compiuto 77 anni, un traguardo importante per chi come lui ha vissuto una vita intensa piena di soddisfazioni, di gratificazioni ma anche di dolori terribili.

Albano, dopo il matrimonio con Romina Power che gli ha dato 4 figli e dopo lo sfascio della prima famiglia si è rifatto una vita accanto a Loredana Lecciso.

Albano vuole sposare Loredana ma Yari non vuole

Albano pare sia pronto a sposare Loredana Lecciso, la donna che gli è stato sempre accanto in questo ultimi anni e che gli ha dato due figli.

Lui ha sempre detto che il capitolo con Romina Power è ormai chiuso e che si è aperto un altro, altrettanto felice con Loredana Lecciso ma i fans della coppia “Albano Romina” non accettano questa decisione di Albano come non l’accetta il figlio Yari.

Albano per chiarire la situazione ha rilasciato alcune dichiarazioni molto chiare e che non lasciano spazio a dubbi. Albano ha dichiarato al settimanale “Oggi”: “Allora, chiariamo una volta per tutte: io sono stato sposato per trent’anni con Romina, e poi è andata a finire com’è andata a finire. In seguito mi sono rifatto una vita e ne avevo anche diritto. Ho un grande amore per i miei figli di primo e di secondo letto, e non voglio che ci siano discrepanze fra le due situazioni. Quando mi esibisco con Romina, sul palco, mi trovo molto bene con lei. Poi per il resto, nel privato, adesso e da un bel po’ di tempo, la mia vita è un’altra. Questo è quanto”.

Ma Yari non condivide affatto la scelta del padre tanto che gli sta facendo molta resistenza a che questa decisione vada avanti.

Yari, che ha anche rinunciato al cognome del padre e ha scelto quello della mamma, infatti si chiama Yari Power, non ha mai amato Loredana Lecciso, anzi non è mai andato d’accordo con lei tanto da vivere spesso lontano da casa proprio per l’incompatibilità che c’è con lei.

Cristel Carrisi sparisce dai social

Di Cristel Carrisi si è sempre detto che vada daccordissimo con il padre ma, negli ultimi mesi, pare che i rapporti si siano un po’ incrinati.

Infatti, la ragazza, ormai mamma di due bambini, che vive lontano dall’Italia pare vada molto più d’accordo con la mamma che va da lei spessissimo e non con il padre. Ultimamente Cristel non c’è più sui social e i suoi follower si erano preoccupati e si erano chiesti perché, ma poi, la sorella Romina ha spiegato che ha solo cambiato profilo e che ora usa il cognome del marito. Qualcuno ha sostenuto che questo sia un altro indizio dei brutti rapporti con il padre.