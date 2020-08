Emergenza Covid-19, 450 turisti in isolamento in un resort, il pianista con tosse e febbre, era positivo al Coronavirus

0 SHARES Condividi Tweet

In un resort italiano all’isola di Santo Stefano in Sardegna tutti i turisti che alloggiano nella struttura sono in isolamento.

E’ accaduto che il pianista che intratteneva gli ospiti durante la cena è risultato positivo al Covid-19. Il pianista è un lavoratore stagionale residente a Roma e ha 60 anni.

Il lavoratore stagionale ha iniziato ad avere i sintomi riconducibili al Covid-19, perdita di olfatto, febbre e tosse.

Sottoposto a tampone è risultato essere positivo al covid-19. I turisti che alloggiano nel resort sono stati posti tutti in quarantena “dinamica” possono passeggiare liberamente nel resort ma non possono uscire.

Il resort, al momento, rimarrà sigillato per 24 ore.