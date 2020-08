Romina e Albano, a Cellino lei capisce che è davvero finita e piange durante una serata con amici di fronte a tutti, c’è anche un video

0 SHARES Condividi Tweet

Romina Power e Albano sono separati da tantissimi anni ma il sogno di vederli ancora insieme come una volta, felici e uniti fa ancora sperare il loro fans. Nonostante Albano su questo punto sia stato molto chiaro e ha spiegato che ora la sua vita è altrove, con Loredana Lecciso accanto, un po’ tutti quelli che hanno amato la coppia Albano Romina, soprattutto da quando si é formata sperano ancora perché a volte ci sono tali segnali distensivi che la speranza si riaccende.

Albano e Romina hanno recuperato un rapporto sereno

Dopo anni di battaglie, anche in Tribunale, di offese, di accuse reciproche anche inerenti la scomparsa della primogenita Ylenia, oggi Albano e Romina sono riusciti a riconquistate una serenità e una civiltà nel rapporto che li ha anche portati in giro per il mondo a fare i concerti con le loro canzoni più belle e con quelle che li ha viste innamorati sul palco.

Romina e Albano se sono tornati insieme è solo da un punto di vista lavorativo ma quando Romina, durante le interviste dice che formalmente lei è ancora la moglie di Albano, la gente spera che sia davvero così in tutti i sensi.

Romina a Cellino durante una serata con amici piange pensando al passato con Albano

Qualche sera fa Romina e il figlio Yari erano a Cellino e stavano trascorrendo una bellissima serata in compagnia di amici,cantando con la chitarra e cenando.

Tra gli amici c’era anche il grande Mogol che ha cantato insieme a tutti i presenti , mentre Yari suonava con la chitarra , “Il mio canto libero”, però, prima di cantarla e farla cantare l’ha voluta spiegare e ha detto a tutti i presenti come è nata quella canzone.

Sentendo la spiegazione, Romina non è riuscita a non pensare al suo passato con Albano e alla parola definitiva “Fine” che stanno per mettere come coppia se Albano porta avanti la sua idea, della quale sembra molto convinto, di sposare Loredana Lecciso.

Romina, sentendo il significato della canzone e pensando a lei e ad Albano non è riuscita a trattenere le lacrime e si è commossa davanti a tutti i presenti e al figlio Yari che era in compagnia della fidanzata. I figli ben conoscono, comunque, lo stato d’animo della mamma e di quanto sia ancora legata all’ex marito. Tanto che Yari sta osteggiando in tuti i modi il matrimonio tra il padre e