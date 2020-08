Ballando con le Stelle, uno dei concorrenti vip dice: “Ho deciso che non dirò nulla”

0 SHARES Condividi Tweet

Sta per partire su Rai 1, da sabato 12 settembre, “Ballando con le stelle” condotto, come al solito da una strepitosa Milly Carlucci.

“Ballando con le stelle”, come tutta la programmazione della tv, ha subito uno stop a causa del covid e tutto il cast è stato messo in pausa ma ora sono pronti a partire più agguerriti e entusiasti che mai.

Milly Carlucci, al timone regalerà certamente un’edizione scoppiettante, come al solito.

Il cast di “ballando con le stelle”

Il cast di “Ballando con le stelle “ di quest’anno non è poi tanto diverso da quello degli altri anni ad eccezione di Samantha Togni che non parteciperà più ma che condurrà, insieme a Giancarlo Magalli “I fatti vostri”.

Questa scelta è stata dettata dalla voglia di Samantha Togni di cimentarsi in qualcosa di diverso e lei stessa ha raccontato che quando ha provato a chiedere a Milly di farle cambiare ruolo e di passare da ballerina a giurata, Milly non ha voluto e così lei ha preferito cambiare programma. Le è stato offerto di affiancare Giancarlo Magalli e lei ha accettato ben volentieri stando alla larga dalla vicenda tra Adriana Volpe e Magalli della quale non ha voluto dire nulla.

Un concorrente dice “Non voglio dire nulla”

Uno dei concorrenti della prossima edizione sarà Paolo Contincini, volto amatissimo.

Paolo Conticini non sta più nella pelle e ha voglia di buttarsi in questa nuova avventura.

Paolo Conticini ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù Tv in occasione della quale ha spiegato alcune cose che lo riguardano.

Paolo Conticini ha detto così: “Per scaramanzia non voglio parlare di Ballando almeno ancora per un po’ … Sono molto scaramantico. Prima di salire sul palco ho un mio rito, indosso sempre un paio di mutande rosse”.

E poi ha aggiunto “forse mi viene dal fatto che si dice che a Capodanno indossare le mutande rosse porta bene”.

E poi racconta anche del moneto personale e lavorativo che sta vivendo per il covid e dice: “A causa della pandemia ho dovuto sospendere due spettacoli musicali che stavo interpretando. C’erano le date fissate ma sono state cancellati perchè in scena ci sono troppi attori”.

Nel cast di “Ballando con le stelle” ci sarà anche Elisa Isoardi che orfana de “La prova del cuoco” ha deciso di accettare di partecipare a questo programma cambiando così completamente genere.