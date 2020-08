Pierluigi Diaco a Io e te e l’intervista inaspettata, ospite un volto amatissimo, cosa accadrà

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco conduttore di “Io e te” la trasmissione amatissima e seguitissima che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai 1, sta per concludere questa bellissima esperienza , infatti il 4 settembre, salvo colpi di scena, andrà in onda l’ultima puntata. L’addio sarà dolorosissimo sia per lui, Diaco che per i telespettatori. Gli inizi di questa trasmissione non sono stati dei migliori perché in tanto hanno criticato il modo di fare televisione di Diaco ma poi il programma è volato con ascolti davvero che hanno decretato il successo.

Il modo di condurre di Pierluigi Diaco

Il modo di condurre di Pierluigi Diaco, sulle prime, ha lasciato un po’ tutti frastornati, perchè oltre ad avere improntato un programma su una modalità “clima molto rilassato” ha poi messo a nudo se stesso con i suoi pregi e difetti che non sempre sono piaciuti. E’ stato molto criticato per aver trattato con poco garbo ospiti come Jo Squillo ma anche personaggi non famosi, gente comune che, solo per avere precisato il numero dei propri figli correggendo Daico che aveva detto una cosa errata sono stati zittiti in modo abbastanza brusco. Il popolo del web, sulle prime gli si è girato contro attaccandolo molto duramente tanto da fargli decidere di lasciare i social ma poi, pian piano, Pierluigi Diaco è riuscito ad entrare nelle corde degli italiani che gli hanno regalato numeri, in termini di ascolto, davvero importanti e gratificanti. Pubblicati i palinsesti si è visto che non figura il nome di Diaco alla conduzione di “Io e te” e non figura neppure più la trasmissione ma ci si può anche aspettare un colpo di scena .

Diaco intervisterà Filippo Bisciglia

Venerdì 21 agosto Pierluigi Diaco avrà ospite in studio l’amatissimo Filippo Bisciglia che, fresco della conduzione di “Temptation Island” si lascerà andare nel salotto di Diaco a confidenze più o meno personali.

Sarà certamente una bella intervista e pare anche strano che un volto Mediaset sarà ospite della Rai ma così è, e certamente Bisciglia avrà tanto da dire e da svelare anche come retroscena dell’ultima edizione del fortunatissimo programma di Maria De Filippi che sta per ripartire ma questa volta alla conduzione ci sarà Alessia Marcuzzi che non ha passato certo un’estate serena a causa del gossip che l’ha indicata come amante di Stefano De Martino.