Belen e Stefano, compare una frase che spiega la scelta di Belen: “Passano gli anni e si cambia, resta l’essenziale”

Belen e Stefano De Martino sembravano una coppia destinata a stare insieme. Si erano voluti a tutti i costi anche se Stefano era già impegnato con Emma e, grazie alla mediazione di Maria De Filippi i due sono potuti amarsi alla luce del sole.

Poi si sono sposati, innamoratissimi, hanno concepito un figlio, Santiago voluto e amato più di quanto amino loro stessi e pio, all’improvviso, in tanto sereno e in tanto idillio ecco che irrompe il temporale. I due si lasciano anche se ancora innamorati.

Non si conoscono i motivi della prima rottura, qualcuno parla di Stefano che non riesce a rimanere fedele ma che sa anche farsi perdonare qualcun’altro parla della famiglia ingombrante di Belen che si intromette troppo nella loro storia.

Belen e Stefano tornano insieme dopo la prima frattura

Ma loro si amano e dopo qualche tempo anche molto vissuto, di Stefano non si sa nulla ma di Belen si sa che ha una storia anche importante con il pilota Andrea Iannone, i due ritornano , forse ancora più innamorati che mai. I loro follower sono al settimo cielo qualcuno dice che non poteva non accadere e Stefano Belen riprendono da dove avevano lasciato la loro bellissima storia d’amore, di due ragazzi che vivono in un sogno. Ma poi il sogno si interrompe una seconda volta, si dice che Belen abbia letto die messaggi molto compromettenti tra Alessia Marcuzzi e Stefano e scoppia un’altra bomba. I due si lasciano e questa volta sembra proprio che sarà per sempre a veder la determinazione con cui Belen, fortemente delusa, ha messo fine alla sua grande storia d’amore

Maria De Filippi dice che Stefano il modo per farsi perdonare lo trova sempre ma questa volta Belen non si sposta dalla sua idea.

“Passano gli anni e si cambia. Però l’essenziale non muta: i Rodri!”

La famiglia di Belen l’ha circondata di tutto l’amore e da loro lei trae la forza per andare avanti, oltre che dal suo bambino.

La mamma di Belen, Veronica Cozzani ha postato una foto che ritrae Belen, Cecilia, il papà Gustavo, lei stessa Veronica Cozzani e Jeremias, dunque tutta la famiglia al completo, e ha aggiunto la seguente didascalia: “Passano gli anni e si cambia. Però l’essenziale non muta: i Rodri!”

Un messaggio chiaro per Stefano: è la famiglia d’origine l’essenziale non lui.