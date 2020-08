Tornado nel Salento, il video dei bagnanti in fuga dalla spiaggia di Pescoluse, danni e feriti

0 SHARES Condividi Tweet

Un tornado si è formato in pochissimi secondi nei pressi della riva di una delle spiagge più frequentate del Salento, quella di Pescoluse a Torre dei Pali.

Il video pubblicato sulla pagina Facebook Salentoinvacanza è impressionante. I bagnanti, in pochi attimi hanno dovuto abbandonare la spiaggia in fretta e furia.

Sono stati registrati danni ai lidi presenti e anche alcuni bagnanti sono rimasti feriti in modo lieve. In poco tempo il tornado ha portato via sdraio e ombrelloni presenti sulla spiaggia.

Ecco il video: