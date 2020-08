“Ballando con le stelle” Ivan Zazzaroni rivela “dopo il mio giudizio su Ciacci e Todaro in coppia, il clima era diventato impossibile e ha deciso di andare via da … »

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, ospite nel salotto di Rai 1 del padrone di casa Pierluigi Diaco è stato il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni che ha raccontato ad un Pierluigi Diaco molto coinvolto, la sua vita sia come giornalista sportivo che come giudice di “Ballando con le stelle”.

Pierluigi Diaco e i suoi ospiti nel salotto di “Io e te”

Pierluigi Diaco è il conduttore della seguitissima trasmissione “Io e te” che va in onda ogni pomeriggio su Rai 1 alle 14.00 e che terrà compagnia, purtroppo, solo fino al 4 settembre, data in cui terminerà.

La decisione presa dai vertici Rai ha lasciato interdetto in primo luogo lo stesso Pierluigi Diaco e poi tutti i telespettatori che ormai si sono affezionati a lui e al programma così pacato e rasserenante con ospiti in studio che si raccontano amabilmente.

Qualche tempo fa è stata ospite da Diaco, Rosanna Lambertucci che, senza mezzi termini, ha messo in discussione la decisione della Rai di non trasmettere più la trasmissione di Diaco ma lui ha preferito glissare sull’argomento e ha detto che non è sua intenzione discutere le decisione dei vertici della Rai che lui stima profondamente ma Diaco ha anche aggiunto che , se in futuro condurrà un’altra trasmissione, vorrà al suo fianco Rosanna Lambertucci per uno spazio sulla salute e sul benessere.

Pierluigi Diaco ospita Ivan Zazzaroni

Ieri, ospite di Pierluigi Diaco è stato il direttore del Corriere dello sport Ivan Zazzaroni che ha parlato, tra le altre cose della sua partecipazione a “Ballando con le stelle” come giurato.

Ivan Zazzaroni ha ricordato di quando ha espresso, in qualità di giurato, un parere negativo da un punto di vista estetico sulla coppia Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. Da lì ne sono seguiti tantissimi attacchi sul social e le accuse che gli sono state mosse sono state di omofobia.

E, tanto gli attacchi erano divenuti insostenibili, che Zazzaroni ha raccontato di aver preso la decisione di andare via dai social. Diaco, che anche lui è stato molto attaccato sui social, gli ha detto: «Mi sono schierato con te».

Infatti, Pierluigi Diaco ha affermato che Ivan Zazzaroni non è assolutamente omofobo e le accuse che gli sono state mosse sono completamente errate.Diaco ha definito il mondo dei social «Il trionfo della me