Vittorio Sgarbi dichiarazione durissima: “Se Flavio Briatore muore …”

Vittorio Sgarbi è intervenuto sul ricovero per covid 19 di Flavio Briatore che, attualmente, si trova ricoverato al San Raffaele di Milano, ed è in condizioni severe ma stabili.

Flavio Briatore, dopo essere stato ospite in varie trasmissioni attaccando durante il governo e le sue decisioni, a suo parere troppo restrittive rispetto alla gravità del covid, è stato contagiato e ora è ricoverato.

Vittorio Sgarbi “Se Flavio Briatore muore abbiamo perso ogni battaglia”

Vittorio Sgarbi è intervenuto sul ricovero per covid di Flavio Briatore e ha commentato con delle frasi molto dure con cui ha voluto ribadire il suo punto di vista che non è cambiato.

Vittorio Sgarbi ha detto: “Allo stato attuale quella del ricovero di Briatore al San Raffaele è per il fronte degli allarmisti una notizia esaltante, perché il loro mantra è ’così impara’. Ma se sopravvive, cosa su cui io scommetto, e fra cinque giorni ne esce -dopotutto ne sono usciti Bolsonaro, Johnson, Zingaretti e tanti altri- allora significa che ha ragione chi sostiene che è una malattia a bassissima mortalità, e che si guarisce, come da tante altre malattie. Se muore abbiamo perso ogni battaglia, se vive è la conferma è diventato un male che si può curare, e anzi potrebbe essere un rovesciamento del fronte”.

Selvaggia Lucarelli “speriamo che guarisca presto”

Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato il ricovero di Flavio Briatore dicendo così: «Speriamo che guarisca presto e che possa trarne una lezione importante, perché la salute non può essere sacrificata al business» e poi ha anche aggiunto: «Alzano Lombardo avrebbe dovuto insegnare qualcosa».

Ma Selvaggia Lucarelli ne ha anche da dire su Alberto Zangrillo, il primario dell’Unità operativa di anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano che sta curando Flavio Briatore: «Briatore curato da Zangrillo. Un negazionista curato da un negazionista, insomma».

Selvaggia Lucarelli ha voluto ricordare cosa Zangrillo ha detto pochi giorni fa: «Il Covid clinicamente non esiste più, qualcuno terrorizza il paese», mentre Flavio Briatore prima di sentirsi male tanto da recarsi presso il San Raffaele di Milano ed essere ricoverato diceva: «Sono 3 mesi che sciorinano una serie di numeri che hanno evidenza zero!! Il corona virus é l’assicurazione per questo governo … stanno spaventando tutti e adesso visto che a giugno tutto é in calo iniziano a spaventare la gente per settembre !! Fateci lavorare !!».