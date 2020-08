Andrea Bocelli nella bufera, comunica che il suo cane è caduto in mare e l’Aidaa sporge denuncia per reato di abbandono

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Bocelli non sta passando un momento semplice.

Dopo aver partecipato ad una manifestazione al senato organizzata da Vittorio Sgarbi durante la quale ha esposto le sue idee negazioniste sul covid si è attirato l’ira del web ed è stato attaccato duramente tanto da sentirsi in dovere di chiedere scusa per le parole usate ma sottolineando che non era sua intenzione offendere nessuno, né i parenti di chi ha perso i propri cari a causa del covid nè la memoria di chi non c’è più perché sconfitto dal coronavirus.

Andrea Bocelli lancia un allarme: è sparita la cagnolina Pallina

Qualche giorno fa Andrea Bocelli aveva lanciato un allarme sui social e aveva fatto un appello: era sparita la loro cagnolina Pallina, un levriero, che era caduta in mare mentre si trovava con Andrea Bocelli e la famiglia sulla barca in Sardegna.

La Capitaneria di porto e i volontari si erano precipitati a cercare il povero cane ma senza successo.

E allora qualche giorno dopo Bocelli, con un post ha ringraziato tutti quelli che si sono attivati nelle ricerche ma poi ha scritto: “E’ il momento di fare spazio nel cuore per il nostro cagnolino, in modo che lì, d’ora in poi, continui a vivere e a giocare”.

E poi, ancora: “È vissuta libera, ci è stata accanto con la sua grazia e con la sua apparente fragilità, regalandoci tanto affetto e la sua calda, silenziosa, intelligente presenza. Non avevamo messo in conto però di perderla così presto…”

La denuncia sporta dall’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – Aidaa

L’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – Aidaa ha deciso di sporgere denuncia “per i reati di abbandono di animali e negligenza colposa” .

Il presidente Aidaa ha scritto così nella denuncia: “Secondo quanto dichiarato in un post e riportato dalla stampa nazionale e locale nella giornata venerdì 21 agosto 2019 al cane noto con il nome di Pallina risultante di proprietà del signor Andrea Bocelli caduto in mare durante una gita in barca tra Arzachena e Golfo Aranci in Sardegna risultato poi morto annegato. Dalle ricostruzioni fatte dalla stampa e dai servizi nazionali televisivi dei quali si allegano alcune copie alla presente denuncia il cagnolino sarebbe caduto in acqua in un momento in cui nessuno lo osservava e della sua scomparsa ci si sarebbe accorti solo successivamente fatto questo che ne avrebbe provocato la morte”.