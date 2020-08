Pierluigi Diaco a “Io e te” ospita Memo Remigi che gli dice “Mi piacerebbe …” e Diaco prima rimane senza parole poi gli risponde

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco, nel suo salotto, ha sempre ospiti di grande livello che, ad ogni suo invito, gli rispondono sempre di si perché tutti sottolineano quanto sia piacevole essere intervistati da lui che riesce ad arrivare alle corde più intime e, a volte, a far commuovere.

Non si è mai saputo di un ospite che abbia rifiutato ad eccezione di Emma D’Aquino, la giornalista Rai che , invitata , ha declinato l’invito perché, pare molto vicina ad Alberto Matano.

I rapporti tra Pierluigi Diaco e Alberto Matano

Tra Alberto Matano e Pierluigi Diaco non corre buon sangue dopo che Diaco si è schierato completamente dalla parte di Lorella Cuccarini, attaccando a muso duro Alberto Matano. C’è chi racconta che i due si sono affrontati e scontrati nei corridoi Rai e che in quell’occasione siano volate parole grosse anche se i diretti interessati, entrambi, hanno smentito categoricamente dicendo che si è trattato solo di uno scambio di opinioni molto civile e che nessuno ha alzato la voce o usato parole grosse. Alberto Matano, recentemente, ha dichiarato di essersi stupito di questa notizia che è circolata e l’ha bollata come fake news.

Pierluigi Diaco intervista Memo Remigi

Ieri, nel salotto di Pierluigi Diaco è andato ospite Memo Remigi che ha rilasciato un’intervista sulla sua vita sia privata che professionale. Mentre l’intervista stava per finire Memo Remigi ha interrotto Pierluigi Diaco e gli ha fatto molti complimenti e poi gli ha detto: «Sei in grado di fare delle interviste che scavano l’anima, mi piacerebbe intervistarti…».

Pierluigi Diaco, sempre molto riservato, prima è rimasto senza parole perchè non si aspettava assolutamente questa richiesta ma poi gli ha risposto sorridendo: «Ma sei pazzo? Stiamo parlando di te…».

Memo Remigi alla fine dell’intervista ha anche raccontato qualcosa del rapporto con la moglie e l’ha definita: «Mia moglie Lucia è la mia compagna di una vita, è il mio valore aggiunto».

C’è stato anche un momento di leggerissima tensione, quando Pierluigi Diaco ha mandato un filmato di Memo Remigi ospite di Claudio Baglioni al Festival 2018 e Meme Remigi ha detto a Diaco: “Poi prosegue, questa cosa, forse tu non sai, non l’hai seguita” e Pierluigi Diaco, visibilmente innervosito ha risposto: “L’ho seguita ma non potevo mettere tutto il pezzo”. Pierluigi Diaco ha poi svelato quali saranno gli ospiti delle prossime puntate: Barbara Alberti, Mara Venier, Giovanni Malagò, Donatella Retto