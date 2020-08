Federico Fashion Style positivo ha preso il traghetto per tornare dalla Sardegna, Selvaggia Lucarelli “Un genio”, lui risponde: “Spero di poterti aggiustare il look “

0 SHARES Condividi Tweet

Federico Fashion Style ha dichiarato di essere stato in Sardegna e di aver contratto il covid e poi di aver preso il traghetto per tornare a Roma.

Questa dichiarazione l’ha fatta sia durante una sua ospitata alla trasmissione Agorà sia con un video postato sui social per denunciare che sul traghetto non c’è stato alcun controllo.

Durante la trasmissione Agorà su Rai 3 ha dichiarato: “Ho fatto il sierologico in Sardegna perché non mi sentivo bene. Avevo già un po’ di febbre ma il sierologico era risultato negativo. Poi sono arrivato a Roma, la febbre continuava e ho fatto subito il tampone che è risultato positivo. Ho i sintomi: non sento odori e sapori, poi ho una tosse fortissima e dolori articolari e muscolari”.

E poi ha anche aggiunto quale è stata la sua condotta in Sardegna: “non ho frequentato discoteche perché viaggiavo con una bambina, ho una figlia di 3 anni. La situazione era normale, tutti erano senza mascherina. Nei luoghi pubblici la mettevo ma nei ristoranti e nei bar la mascherina la togli. Controlli non ce n’erano assolutamente, questo è da dire”.

Federico Faschion Style solleva un polverone con le sue dichiarazioni

Da qui si è scatenato un polverone perché dopo essere tornato dalla Sardegna, se pur con i sintomi ma in attesa dell’esito del tampone, si è recato nel suo salone e ha lavorato. Le sue clienti ora sono sul piede di guerra perché gli hanno contestato che il suo non è stato un comportamento corretto e in tanti hanno detto che, se pur hanno lasciato il loro nominativo e il numero di telefono nel salone, non sono stati contattati quando si è saputo l’esito del tampone ma di aver appreso della sua positività solo attraverso la tv e il suo post.

Federico Faschion Style ha controbattuto che non era suo compito avvisare le clienti della sua positività ma lui ha regolarmente trasmesso gli elenchi dei clienti all’asl e doveva l’Asl ad informare tutti.

L’attacco di Selvaggia Lucarelli e la risposta di Federico Fashion Style

Dopo aver saputo cosa è accaduto, Selvaggia Lucarelli, sui social lo ha attaccato definendo “un genio” e poi ha aggiunto: “Se vi comportate da irresponsabili, almeno risparmiateci di vedervi fare autopromozione in tv”.

Subito è arrivata la risposta di Federico che le ha detto scrivendo un post sui social: “Cara Selvaggia, sono felice della sua attenzione nei miei confronti, ma credo che lei non abbia seguito la mia intervista e il ‘de relato’ non sempre aiuta voi giornalisti famelici di riempire una storia su Instagram”.

E poi, ancora: “Quanto al mio bisogno di autopromozione, le garantisco che non ho bisogno di questo. Mi piace la tv, vero, come piace a lei. Ricordo i suoi esordi al reality show ‘La Fattoria’, anche lei ha fatto tanta gavetta. Ora, per fortuna, ha trovato il ruolo di giudice a Ballando e forse travisa la realtà perché pensa di essere giudice anche nella vita?”.

E poi ha terminato così: “Sono felice che tra una ‘magnata’ e l’altra in giro per i paesi della Puglia con il suo fidanzato ‘bear’ lei mi abbia pensato. Le auguro il meglio e spero di conoscerla presto per aggiustare il suo look”.