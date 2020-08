Fabrizio Corona, il figlio Carlos prima posta un video poi chiede scusa insieme al papà

0 SHARES Condividi Tweet

I rapporti tra Nina Moric e Fabrizio Corona sono sempre molto altalenanti, prima si amano, pii si odiano, poi tornano ad amarsi e così via. Ma una cosa rimane per loro sempre una priorità , il figlio che hanno avuto Carlos e per il quale nutrono, entrambi, un amore profondissimo.

In questi giorni il ragazzo, ormai diciottenne, si è reso protagonista di una vicenda abbastanza antipatica per la quale ha rimediato chiedendo scusa.

Carlos posta un video mentre si allena e pronuncia una frase per la quale chiede scusa

Qualche giorno fa il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric che in questi giorni sta vivendo con il padre, ha postato sui social un video che lo ritrae mentre si allena in palestra e pronuncia una frase: “La determinazione è tutto nella vita. Se non avete le palle, siete delle checche”.

La mamma, Nina Moric non ha assolutamente gradito quel video ed è subito intervenuta criticandolo e rimproverandolo davanti a tutti

Nina Moric , sempre sui social e, precisamente su Instagram ha detto: “Vergognati Carlos per ciò che dici. E siccome non trovo parole per l’imbarazzo e il disappunto che provo verso di te, riprendo le parole di nostro Signore e mi viene da dire “Padre, perdonalo, perché non sa quello che fa”.

E pii ha aggiunto: “Sono addolorata nel vedere mio figlio Carlos acquisire questi atteggiamenti, ma soprattutto un linguaggio che non è assolutamente in linea con quella che è stata l’educazione che mi sono premurata di dargli in questi anni. Mi manca il Carlos Maria che mi leggeva e argomentava i saggi di filosofia, mi manca il ragazzo che ho visto crescere giorno dopo giorno e diventare un uomo migliore di quello che potessi immaginare. Da te ho imparato che nella vita la bontà, il perdono, sono i verdi dardi di luce per sconfiggere ogni male. Questa aggressività nei modi e nelle parole non ti appartengono. Torna ad essere quello che eri. Un ragazzo meraviglioso“.

Carlos Corona chiede scusa con un video insieme al papà

Fabrizio

Dopo qualche giorno, forse perché il web gli si è rivoltato contro forse perché la mamma Nina Moric ha usato parole così dure, Carlos ha deciso di fare un video nel quale, accanto al papà Fabrizio Corona, ha chiesto scusa per le parole pronunciate.

All’inizio del video ha parlato Fabrizio Corona che ha detto

: “Viviamo in una società dove esiste solo il politicamente corretto, la morale, l’etica. Tutto ciò che è politicamente corretto è giusto. Uno dice un termine goliardico e si scatena il putiferio sul nulla giornalistico”.

E poi ha parlato Carlos chiedendo scusa: “E’ stato un errore. Mi dispiace, non volevo. Non ce l’ho con nessuno“.

E papà Fabrizio gli ha chiesto: “Sei omofobo? Sei razzista?” e il ragazzo: “No, non ce l’ho con nessuno, nemmeno col vicino di casa. Io penso alla mia vita. Mi dispiace. Nonostante io sia concentrato su di me, mi interessano anche gli altri e soprattutto reputo importante riconoscere un errore. Se si fa un errore si deve riconoscere e si chiede scusa”.

Il video è concluso con le parole di papà Fabrizio: “Staremo più attenti anche alle nostre cose goliardiche”.