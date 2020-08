Federico FashionStyle torna dalla Sardegna positivo e va al lavoro, Selvaggia Lucarelli “Genio” e lui “Spero d’ incontrarti per aggiustarti il look” e lei “ma se non sai nemmeno …

0 SHARES Condividi Tweet

Non si placa il botta e risposta tra Federico Fashion Style, il parrucchiere delle dive e Selvaggia Lucarelli che ce l’ha con tutti quelli che, positivi al covid, si permettono di insegnare cosa fare per non infettarsi.

Federico Fashion Style positivo al covid dopo le vacanze in Sardegna

Federico fashion Style ha rivelato ad Agorà, il programma che va in onda su Rai Tre e poi in un video postato sui social che, dopo le vacanze in Sardegna, è risultato positivo al covid. Poiché aveva sintomi ma non aveva ancora avuto l’esito del tampone è, comunque, andato nel suo salone di bellezza a lavorare e ora le clienti sono in collera con lui per non essere state avvertite.

Federico ha detto: «Ho fatto il sierologico in Sardegna perché non mi sentivo bene. Avevo già un po’ di febbre ma il sierologico era risultato negativo. Poi sono arrivato a Roma, la febbre continuava e ho fatto subito il tampone che è risultato positivo”.

Federico ha tenuto a precisare che l’elenco delle clienti è stato da lui trasmesso alla asl di competenza che doveva attivarsi per contattare tutti perché quello non era un suo compito.

Quando Selvaggia Lucarelli ha appreso la notizia ha scritto così sui social: “Ora parliamo di quest’altro genio. Prima cosa: con la febbre e i sintomi non sali su una nave. Chiami la asl e la guardia medica. Seconda cosa: il test sierologico non si fa con la malattia agli esordi, ma dopo. Se vi comportate da irresponsabili, almeno risparmiateci di vedervi fare autopromozione in tv”.

La risposta di Federico Fashion Style a Selvaggia

Federico Fashion Style ha immediatamente controbattuto a Selvaggia Lucarelli rispondendole così: “Cara Selvaggia, sono felice della sua attenzione nei miei confronti, ma credo che lei non ha seguito la mia intervista e il “de relato” non sempre aiuta a voi giornalisti famelici di riempire una storia su Instagram. Quanto al mio bisogno di autopromozione le garantisco che non ho bisogno di questo, mi piace la tv, vero, come piace a lei, ricordo i suoi esordi al reality show La Fattoria: anche lei ha fatto tanta gavetta, ora per fortuna ha trovato il ruolo di giudice in Ballando e forse travisa la realtà perché pensa di essere un giudice anche nella vita? Ora sono felice tuttavia che tra una “magnata” e l’altra in giro per i paesi della Puglia con il suo fidanzato “bear” lei mi abbia pensato. Le auguro il meglio e spero di conoscerla presto per aggiustare il suo look”.

Anche Selvaggia Lucarelli non ha esitato un attimo a rispondergli dicendogli: “La cosa migliore è che scrive su Instagram senza sapere neppure come si scrive Instagram, figuriamoci se gli affiderei le mie chiome. 🙂