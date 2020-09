Mara Venier, bufera su Domenica In per il messaggio di Conte e Mara deve rinunciare però …

0 SHARES Condividi Tweet

Domenica 13 settembre ricomincerà Domenica In, il contenitore domenicale che vedrà alla conduzione una bravissima e amatissima Mara Venier.

Domenica In, dunque, ricomincia e Mara Venier è prontissima a guidare il suo programma che l’anno scorso l’ha decretata, ancora una volta, regina della domenica.

Mara sa di piacere al grande pubblico e non lo tradisce mai questo grande affetto, infatti, durante l’edizione scorsa nonostante la pandemia e le paure che ne seguivano, ha continuato a condurre, pur se tra mille difficoltà dovute alla carenza di organico e alla difficoltà di fare interviste tutte a distanza.

Mara Venier in conferenza stampa annuncia un messaggio del premier Conte

Mara Venier ha fatto una conferenza stampa prima dell’inizio di Domenica in durante la quale ha annunciato che il premier Giuseppe Conte avrebbe augurato un “In bocca al lupo” a tutti gli studenti e doceti che lunedì 14 ricominceranno a frequentare la scuola.

Ma , dopo che si è saputo che Conte sarebbe intervenuto a Domenica In, l’opposizione si è scatenata e ha minacciato azioni conseguenti.

La reazione di Matteo Salvini e Giorgia Meloni

Matteo Salvini, appena appresa la notizia del messaggio di Conte ha detto su facebook: “Domenica la tivù pubblica concede i suoi microfoni al capo del governo? Bene, sono sicuro che darà lo stesso spazio, lo stesso giorno e sulla stessa rete, al capo dell’opposizione.

In caso contrario, abbiamo pronte le denunce in tutte le sedi opportune“.

Anche Giorgia Meloni, scandalizzata e su tutte le furie è intervenuta e ha detto: “Oggi Rai Uno ci fa sapere che, domenica 13 settembre (in uno degli orari con più audience), a una settimana dal voto, il presidente del Consiglio Conte rivolgerà un messaggio alla Nazione durante Domenica In … Benvenuti in Corea del Nord. P.S. Fratelli d’Italia, invece, fa sapere che presenterà immediatamente una interrogazione parlamentare in commissione vigilanza Rai e un esposto all’Agcom per denunciare questo utilizzo scandaloso del servizio pubblico“. A questo punto Giuseppe Conte ha fatto sapere che non manderà alcun messaggio e Mara Venier ha commentato molto dispiaciuta e ha detto: “Mi sarebbe piaciuto che il Presidente del consiglio mandasse un augurio agli studenti e agli insegnanti per la ripresa di lunedì del nuovo anno scolastico. Era un’idea in corso ma il Presidente Conte ha preferito declinare la registrazione del videomessaggio per evitare che la scuola diventi occasione di polemiche…E allora il buon rientro a scuola lo farà la zia Mara