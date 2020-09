Elisabetta Gregoraci a Verissimo parla di Flavio Briatore “Ha fatto degli errori con me …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sabato 12 settembre ricomincia, dopo la pausa estiva, la trasmissione di successo condotta da Silvia Toffanin “Verissimo.”.

Nel salotto di Silvia Toffanin vanno sempre ospiti molto amati dal pubblico e le interviste che fa la Toffanin riescono sempre a far loro raccontare agli ospiti, aneddoti e particolari della propria vita anche molto personali, a volte bellissimi, a volte dolorosi, a volte anche tanto divertenti.

Silvia Toffanin intervista Elisabetta Gregoraci

Silvia Toffanin, per la prima puntata di Verissimo, ha invitato nel suo salotto, tra gli altri, Elisabetta Gregoraci che ha raccontato innanzitutto quale è attualmente lo stato di salute di Flavio Briatore e ha avuto parole molto rassicuranti.

Elisabetta Gregoraci ha detto: “Ci ha fatto prendere un grande spavento ma adesso sta bene. Ha contratto il virus ma per fortuna non ci sono state complicazioni e non ha avuto problemi respiratori”.

Infatti, Flavio Briatore, positivo al covid è stato ricoverato per qualche giorno presso il San Raffaele di Milano dove attualmente è ricoverato il suocero della Toffanin, Silvio Berlusconi.

Elisabetta Gregoraci parla del rapporto che ha oggi con Flavio Briatore e dei motivi della loro separazione

Elisabetta Gregoraci parla a cuore aperto dei motivi che le hanno fatto decidere di separarsi da Flavio Briatore e dice: “Ho sofferto tanto. Nella nostra relazione gli errori più grandi sono stati commessi da lui, quando l’ha capito era ormai troppo tardi. Sono stata una grande compagna di vita annullando anche me stessa”.

E poi aggiunge: “Nonostante il matrimonio sia finito da tre anni rimane sempre un grande affetto. Sono sempre presente nella sua vita perché siamo stati innamorati per tredici anni. Lui sa che può contare sempre su di me”.

Elisabetta è ancora presente nella vita di Briatore , infatti dice

: “Lo sgrido spesso. Sono sempre al suo fianco, ma non sono sempre d’accordo con quello che dice. Certe volte dovrebbe tacere ma le persone non si possono cambiare”.

Poi parla del futuro e svela: “Non torno con lui. Ho avuto solo una storia subito dopo Flavio ma è finita male. Faccio fatica a rinnamorami. Sono una donna indipendente e posso anche spaventare, però credo ancora nell’amore”.

A proposito della sua partecipazione alla prossima edizione de Grande Fratello Vip dice: “Sono agitata, non dormo da giorni però sono felice di iniziare questa nuova avventura. Flavio non è contento di questa decisione, ne abbiamo parlato, ma gli ho spiegato che volevo fare questa esperienza”.