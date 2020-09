Sgarbi alla mostra di Venezia fuori di sè contro gli uomini della sicurezza e poi dice “era uno scherzo, stavo facendo Sgarbi che imita Sgarbi”

0 SHARES Condividi Tweet

Vittorio Sgarbi è contro l’uso smoderato delle mascherine e questo è, ormai, risaputo. E’ tanto contro un uso esagerato delle mascherine che, in qualità di Sindaco di Sutri, ha emanato un’ordinanza che prevede una sanzione per chi usa la mascherina quando non ce ne bisogno come per esempio in macchina da soli, o all’aperto se non ci sono assembramenti.

Vittorio Sgarbi, che asserisce di non essere un negazionista de covid ma un prudente che non tollera gli allarmismi e la strategia del terrore, è sempre molto duro contro chi intende spaventare il mondo con le teorie più estremiste sul coronavirus.

Vittorio Sgarbi va alla Mostra di Venezia e litiga con gli uomini della sicurezza

Vittorio Sgarbi ha partecipato alla Mostra di Venezia per assistere

alla prima del film di sua sorella Elisabetta Sgarbi, ”Extraliscio – Punk da balera, presentato alle Giornate degli Autori.

Prima di entrare, la sicurezza lo ha fermato perché non indossava la mascherina e lui ha risposto «ti ammali di più se la indossi».

Ma gli uomini della sicurezza non si sono fatti intimorire e lo hanno invitato, ancora una volta, ad indossare la mascherina e, a quel punto, Sgarbi ha detto «Chi c… sei?» e quello gli ha risposto: «Quello che non ti fa entrare».

Alla fine Sgarbi ha dovuto cedere e l’ha indossata ma prima ha sentenziato: “Sono tutte str… di un governo di idioti. Se vedi uno che l’ha sotto il naso fatti i c… tuoi … Non mi rompere i c… non ti faccio entrare io!”.

Sgarbi nega la lite e asserisce si sia trattato di uno scherzo messo in scena con un amico

Quando gli è stata chiesta spiegazione del suo comportamento contro la guardia giurata all’ingresso della Mostra, Sgarbi ha negato che si fosse tratta di una lite e ha dato la sua spiegazione dicendo: “Era una gag … Ma quale lite! Era una gag con un mio vecchio amico che si occupa della sicurezza alla Mostra! Ho fatto Sgarbi che faceva la caricatura di Sgarbi. E qualcuno ci è cascato in pieno. Avevo con me la mia mascherina con la capra e infatti poi l’ho indossata. Ma prima mi sono messo a inveire dicendo che non l’avrei alzata sul volto, per scherzare con un vecchio amico”,

Sgarbi è anche intervenuto sull’aggressione ai danni di Matteo Salvini da parte di una donna di 30 del Congo che gli ha detto: “Io ti maledico”.

Sgarbi ha commentato così: “Ecco il risultato di mesi e mesi di campagne di odio contro il leader dell’opposizione. Ma, vedrete, proveranno a giustificare anche questo“.