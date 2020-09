Maria De Filippi invita un corteggiatore di “Uomini e donne” ad andare a “Ballando con le stelle” mentre la Carlucci dice “E’ ridicolo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi e Milly Carlucci stanno per iniziare, come ogni anno, la sfida del sabato sera e, se da una parte c’è Maria De Filippi con la fortunatissima trasmissione “Tu si que vales” nella quale ci sono dei pezzi da 90 come Gerry Scotti, Rudy Zerbi Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli, dall’altra c’è Milly Carlucci con la solita giuria composta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e, come presidente di giuria Carolyn Smith mentre come commentatore fuori campo Alberto Matano.

Le squadre sono fortissime e amatissime su entrambe le reti e la sfida, ogni volta, è davvero difficile da vincere.

Maria De Filippi cita “Ballando con le stelle” a “Uomini e donne”

Nonostante la sfida sia agguerritissima e le due primedonne, inevitabilmente mirano a vincerla, pare che tra Maria De Filippi e Mily Carlucci ci sia una grande stima reciproca ed entrambe si riconoscano come due grandissime professioniste.

Durante la puntata di ieri a “Uomini e donne” addirittura Maria De Filippi ha citato “Ballando con le stelle” dimostrando di avere grande serenità nel momento in cui la sfida sta per iniziare.

Non solo ha citato “Ballando con le stelle” ma ha anche invitato un corteggiatore del programma a parteciparvi qualora avesse una debole per il ballo.

Certo poi ha citato, invitando ad andare anche lì, “Amici” e ha detto al corteggiatore che, qualora avesse questa passione sfrenata per il ballo, che aveva due altri programmi a cui avrebbe potuto partecipare.

Maria De Filippi ha, comunque, fatto una battuta ironica e se l’ha fatta e perché un ragazzo corteggiatore aveva individuato come ragazza che gli sarebbe potuta interessare una corteggiatrice e non la tronista per la quale sarebbe dovuto essere nel programma e l’aveva invitata a ballare.

A quel punto la De Filippi gli aveva detto “Volevo dire alle troniste che qui sulla mia testa volano sguardi. Un ragazzo ha chiesto a una corteggiatrice di ballare e lei ha accettato. Non dovrebbe succedere perché sono qui per i tronisti, ma nulla lo vieta … O è stato colpito da lei o ha una grande passione per il ballo e allora deve andare ad Amici o Ballando“. “”

Il tutto si è risolto con una grande risata da parte di tutti.

Milly Carlucci rilascia alcune dichiarazioni importanti sulla rivalità tra lei e Maria De Filippi

Milly Carlucci, a proposito della rivalità tra i due programmi in programmazione per il sabato sera ha detto durante un’intervista rilasciata al Messaggero: “parlare di sfida non ha senso. I programmi di Canale 5 sono registrati e belli impacchettati. Qualsiasi cosa succeda, loro le puntate ce le hanno. Noi siamo appesi all’incertezza. È ridicolo parlare di ascolti quando sopravvivere è una vittoria quotidiana”.