Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: “Per Briatore ho sacrificato la mia vita” e Briatore “ Se è sacrifico vivere in una casa di 1000 mq ci rinunci”

Elisabetta Gregoraci è entrata nella Casa del Grande Fratello dopo che il tampone è risultato negativo e da allora, pare, che stia a suo agio e che si stia divertendo molto. A detta sua ha ritrovato quella leggerezza che le mancava e che la rende felice.

Elisabetta Gregoraci parla dell’ex marito Flavio Briatore e dice: “Per lui ho sacrificato la mia vita”

EIisabetta Gregoraci è stata molto dura con il suo ex marito, Flavio Briatore e, parlando con Matilde Brandi ha detto: “Gestire un uomo come lui non è stato facile. Avevo 24 anni, ero una bambina. Poi è arrivato lui, una figura forte, non potevo fare la cretina: avevo una vita di pubbliche relazioni”.

E poi ha anche aggiunto: “Avevo un ruolo, ho dovuto fare delle scelte, ho rinunciato anche a cose televisive. Ho cambiato la mia vita e l’ho seguito perché un uomo come lui non puoi lasciarlo solo. Ho dovuto sacrificare le mie cose per stare con un uomo così“.

Elisabetta Gregoraci ha anche parlato molto della mamma che non c’è più e ha raccontato: “Lo sapevamo, ma a quel momento non sei mai preparata. Io l’ho vestita, l’ho preparata, le ho messo il vestito del matrimonio di mia sorella che si sposava 15 giorni dopo. Abbiamo dovuto cancellarlo, quel matrimonio. Prima che andasse in ospedale siamo andate a scegliere tutte le cose, il vestito, le bomboniere. Poi però da quell’ospedale non è mai uscita. Da questi dolori non guarisci. Mi ha salvato mio figlio. Nathan era piccolo quando lei è morta, aveva un anno, stavo giorno e notte con lui”.

La reazione durissima di Flavio Briatore

Flavio Briatore, dopo che ha sentito la ex moglie parlare di lui in quel modo ha avuto una reazione molto dura e ha dichiarato: “A 40 anni vada pure con i ragazzini ma rinunci a quanto le passo”

Flavio Briatore, evidentemente, è molto seccato dell’atteggiamento di Elisabetta che ha stretto un bel rapporto con uno degli inquilini della casa, Pierpaolo Pretelli e ha detto: “Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo”.

Briatore ha anche aggiunto: “Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista… Non è detto che questo faccia la felicità. Ci siamo lasciati perché era finita, senza drammi. Neanche i nostri avvocati hanno discusso. Anzi, il mio mi ha detto: sei stato troppo generoso. Ho detto: è la madre di mio figlio, deve stare tranquilla”.

Briatore non vuole rivelare a quanto ammonta l’assegno mensile che da ad Elisabetta ogni mese ma dice: “Non lo dico, ma non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria”.

E poi ha aggiunto: “Voglio che lei non abbia pensieri e cresca Falco con serenità. Può fare i suoi programmi tv, ma deve anche fare la madre, credo”

E poi, ancora ha spiegato perché non era d’accordo che andasse nella casa del Grande Fratello: “Ho replicato solo che ha 40 anni, ma se pensa sia la scelta giusta, va bene. Lo voleva già fare anni fa e le dissi che visto che avevamo un bambino piccolo non mi sembrava il caso che stesse via per due mesi. Ora Falco è più grande. Poi io e lei siamo divorziati, ormai non siamo neppure più parenti, abbiamo un figlio. Dobbiamo pensare al bene di Falco”. E poi, proprio a proposito del figlio dice: “Mi dispiace solo se mio figlio legge queste cose”.