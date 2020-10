GF Vip Tommaso Zorzi rivela perché ha litigato con Aurora Ramazzotti “E’ accaduto che durante il lokdown”

0 SHARES Condividi Tweet

Tommaso Zorzi è un ragazzo molto sensibile ma, per sua stessa ammissione ha, un carattere non facile.

Ora rinchiuso nella Casa del Grande Fratello si sta facendo conoscere per quello che realmente è, con i suoi pregi e i suoi difetti, perché nessuno riesce a recitare 24 ore su 24 e, dunque, ad un certo punto il vero carattere di ognuno emerge.

I rapporti tra Tommaso Zorsi e Aurora Ramazzotti

Tommaso e Aurora sono grandissimi amici da tempi della scuola, il loro legame è davvero molto forte e , in più di un’occasione Tommaso ha ribadito che vuole davvero molto bene sia ad Aurora ma anche a Michelle alla quale è legatissimo.

Però, da un po’ di tempo si era capito dalle sue parole dette e non dette, da alcune sfumature che i rapporti tra lui e la Ramazzotti non andavano più così bene e ora Tommaso ha deciso di svelare cosa è accaduto che ha incrinato il rapporto da sempre così solido.

Tommaso, che attualmente si trova nel Cuculio con Massimiliano Morra e Myriam Catania, si è lasciato andare a delle confidenze e ha detto esordendo così: “Ho un carattere di mer*a!” ma poi, come un fiume in piena ha continuato: “E’ la mia migliore amica, era in casa con la mamma, il fidanzato, i compagno della mamma… insomma, mi aspettavo qualche telefonata in più.”

E poi ha aggiunto: “Lei è fidanzatissima e questa forse è una cosa che io non riesco a capire … Io, avendo un pò questa sindrome dell’abbandono mi sento sempre un pò in difetto riguardo a certe situazioni. Io non sono il tipo che viene ad elemosinare tempo. Certo, io ti posso chiamare ma puoi farlo anche tu.”

Ma dalle parole di Tommaso si è anche capito che ha voglia di recuperare il rapporto e quando uscirà dalla casa ha tutte le intenzioni di riavvicinarsi a lei.

Aurora Ramazzotti svela il rapporto con la mamma e con il padre

Aurora Ramazzotti ha rilasciato una lunga intervista alla psicologa Barbara Fabbroni per la rubrica Scuola di Seduzione.

Aurora ha parlato del rapporto che la lega alla mamma e ha detto: “Bellissimo, a volte è come se fossimo sorelle. Non è sempre stato così lineare e complice: come in ogni rapporto madre-figlia c’è quel periodo in cui un po’ ci si scontra. […] A volte mi dico: ‘Sono proprio come mia madre’. A volte è lei a dirmi: ‘Sei proprio come me’”. E poi ha raccontato anche il rapporto con il papà: “È un po’ diverso, c’è protezione verso di lui. Non so per quale ragione, nonostante mio padre sia grande e vaccinato, sento il bisogno di doverlo proteggere dagli altri, dal mondo. Questa cosa ci unisce molto, siamo meno fisici, meno affettuosi l’uno con l’altra, però abbiamo le nostre maniere di volerci bene”