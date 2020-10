La Vita in Diretta, Alberto Matano fuori di sè in diretta: “Non mi fanno lavorare in pace”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano è alla conduzione di “Vita in diretta” che sta andando molto bene in termini di ascolto e di riscontro di pubblico. Alberto Matano che fino all’anno scorso divideva la conduzione con Lorella Cuccarini, quest’anno si trova da solo al timone dopo l’esclusione della collega che ha avuto non pochi strascichi di polemiche.

Infatti, quando sono stati pubblicati i palinsesti della Rai e non c’era tra tutti il nome della Cuccarini , pare che Pierluigi Diaco abbia affrontato a muso duro Matano ritenendolo responsabile di questa esclusione e che i due abbiano litigato nei corridoi Rai, notizia smentita, però, dai diretti interessati che hanno sempre parlato di una chiacchierata civile.

Alberto Matano è anche opinionista a “Ballando con le stelle”

Alberto Matano, anche quest’anno è opinionista a “Ballando con le stelle” dove , a suo dire, si diverte molto e si sente tanto a suo agio. Recentemente ha preso le difese di Selvaggia Lucarelli durante uno scontro molto acceso con Alessandra Mussolini perché quest’ultima accusava la Lucarelli di essere contro le donne e di usare un metro di misura diverso nel giudicare gli uomini e le donne. Infatti, la Mussolini asseriva che se la Lucarelli concedeva tutto a Paolo Conticini a prescindere da che età avesse, alla Mussolini criticava l’abbigliamento perché non consono all’età.

Matano è intervenuto prendendo le difese della Lucarelli e dicendo che Selvaggia ha portato tante battaglie avanti per le donne e non può certo essere accusata di essere una donna contro le donne.

Alberto Matano sbotta in diretta Tv

Ieri, durante il collegamento con l’inviata Donatella Copertino che si trovava fuori dalla Corte di appello di Roma, per gli aggiornamenti sulla sentenza nell’omicidio di Marco Vannini, ad un certo punto, è comparso il disturbatore Gabriele Paolini.

A quel punto Alberto Matano, per la serietà dell’argomento che si stava trattando e per il fastidio provato nel vedere Paolini in un momento simile ha detto: “Noi stiamo facendo il nostro lavoro e purtroppo veniamo interrotti”.

E poi, fuori di sé dalla rabbia, ha aggiunto: “Torneremo più avanti, ripristineremo il collegamento quando possibile”.

Per non dare modo a Paolini di avere in alcun modo visibilità ha deciso: “Torniamo in diretta, torniamo in diretta! Noi stiamo facendo il nostro lavoro e purtroppo veniamo interrotti”.

E poi Matano ha deciso di sostituirsi, suo malgrado, all’inviata per non dare in alcun modo la possibilità a Paolini di farsi inquadrare e ha detto: “Vi devo dire la sentenza d’appello”