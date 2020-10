Antonella Elia attacca Adriana Volpe “Sei un’amica fasulla” e la Volpe la smentisce pubblicando i messaggi privati con la Elia

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Elia, dopo l’esperienza nella Casa del Grande fratello e a Temptation Island, in entrambi i casi nella veste di concorrente, ora ha il ruolo di opinionista accanto ad Alfonso Signorini e Pupo nella nuova edizione de “Grande Fratello Vip”.

Antonella Elia piace molto perché è diretta e vera e non si fa scrupoli a mostrare tutta la sua sofferenza come ha fatto a Temptation Island decidendo di uscire senza il suo fidanzato del quale è innamoratissima, Pietro.

Antonella Elia è andata ospite anche da Silvia Toffanin a “Verissimo” dove ha rilasciato un’intervista molto vera durante la quale si è commossa e si è messa a nudo svelando anche gli aspetti più fragili della sua personalità.

Antonella Elia ha attaccata Adriana Volpe “Sei un’amica fasulla”

Antonella Elia che è stata coinquilina di Adriana Volpe nella precedente edizione de “Il grande fratello” qualche giorno fa ha accusato Adriana Volpe di essere un’amica fasulla e ha detto così in occasione di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: “Una volta fuori dal nostro GF Vip le ho mandato un messaggio per chiederle come si fa lo smalto semipermanente per le unghie e non mi ha mai risposto. L’ho chiamata per vederci una sera e non ha mai tempo… L’amicizia è una cosa seria… Mi rifiuto di avere amiche fasulle che davanti alle telecamere ti fanno i complimenti e poi sparlano di te…”.

Antonella Elia si è detta molto dispiaciuta di come si sia evoluto il rapporto con Adriana Volpe, rapporto nel quale credeva molto. Mentre ha detto che è rimasta molto amica di Manila Nazzaro, che ha conosciuta a Temptation Island.

La reazione di Adriana Volpe

Adriana Volpe dopo che ha letto l’’intervista di Antonella Elia durante la quale criticava il suo modo di esserle amica ha deciso di replicare e ha detto così sui social e, in particolare su Instagram: “Forse è arrivato il momento adesso di replicare ad Antonella Elia, perché ne ho sentite veramente troppe”.

E poi ha continuato commentando sulla definizione di amicizia fasulla e rendendo pubblici i messaggi sia scritti che vocali che si sono scambiate: “Fasullo! Andiamo a vedere, perché io la chat ce l’ho. Il 27 di aprile, effettivamente mi manda una bellissima fotografia di un fornelletto che le hanno mandato e mi chiede come si usa. Io non solo le rispondo per iscritto e lei mi ha ovviamente risposto a sua volta, ma le ho anche risposto con un messaggio vocale”.

Dunque, Adriana Volpe ha reso pubblici i messaggi sia scritti che vocali che sono intercorsi tra lei e la Elia smentendo tutto quello che Antonella aveva detto.

Ma non si è fermata qui, infatti ha risposto anche all’attacco di Antonella circa i mancati auguri per il ruolo di opinionista a “Grande Fratello” e ha detto: “Il GF è un programma che ho nel cuore e ho lasciato il mio cuore dentro quella casa. Quando è iniziata la nuova edizione ho fatto un in bocca al lupo a lei, a Pupo e anche a Signorini”.

E poi, ancora: “Antonella ma tu mi hai fatto un in bocca al lupo per il programma Ogni Mattina? Io ho debuttato il 9 giugno. Mi hai mai chiamata per chiedermi come sta andando il programma? E se sono contenta? Peccato… però, c’è sempre tempo e puoi sempre recuperare, come io spero di recuperare con te. Perché l’amicizia è una cosa seria e non fasulla!”

E poi: “Ormai mi conoscete, non ne faccio passare una 😂😂😂 L’amicizia è una cosa seria 💝ma va coltivata … forse anche con un po’ di fosforo. @grandefratellotv @alfosignorini @antonellaeliatv @tvsorrisi @ognimattina_tv8 @tv8it”