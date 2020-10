Alberto Matano criticato “E’ troppo triste” e interviene Maurizio Costanzo “si, è vero, la Cuccarini …

0 SHARES Condividi Tweet

“La vita in diretta” è ricominciata nella suaversione post estiva e dopo Marcello Masi e Andrea Delogu che hanno condotto “Vita in diretta estate” e che hanno entusiasmato il pubblico e sono piaciuti così tanto che qualcuno si augurava che potessero continuare loro, è arrivato, anzi è tornato Alberto Matano, orfano, quest’anno, di Lorella Cuccarini.

Tutto ciò che è accaduto tra Matano e la Cuccarini

Dopo una conduzione de “Vita in diretta” dove sembrava che tra i due conduttori, Alberto Matano e Lorella Cuccarini, tutto filasse liscio, è arrivata la bomba accesa dalla Cuccarini che ha fatto venir fuori una realtà completamente diversa da ciò che i telespettatori credevano: la Cuccarini e Matano non sono mai andati d’accordo e la Cuccarini ha sofferto molto in tutti i mesi di trasmissione se alla fine ha accusato il collega di essere maschilista con un ego smisurato.

Lorella Cuccarini è stata poi fatta fuori dai palinsesti Rai mentre Alberto Matano è stato riconfermato alla conduzione de “Vita in diretta “ ma da solo.

Per l’esclusione della Cuccarini, Matano che è stato ritenuto responsabile da Pierluigi Diaco è stato attaccato, da quest’ultimo nei corridoi Rai dove, pare, sia avvenuta una lite furiosa tra i due smentita dai diretti interessati che hanno, invece, sostenuto entrambi che si sia trattata di una civilissima discussione dai toni garbati. Testimoni hanno raccontato tutt’altro.

Maurizio Costanzo interviene e prende posizione sulla presenza di Matano a “Vita in diretta”

Da quando è ricominciata “Vita in diretta” dove a condurre c’è solo Alberto Matano, qualche telespettatore ha avuto da ridire, infatti, sulla rubrica curata da Maurizio Costanzo sul settimanale Nuovo hanno scritto: “Quanto è triste Alberto Matano! A La Vita in Diretta mancano i sorrisi di Lorella Cuccarini, o, comunque, di una persona solare che dia brio al programma”.

Maurizio Costanzo ha risposto: “Non sono affatto d’accordo con lei. E’ vero che il sorriso della Cuccarini e la sua presenza spezzavano il ritmo al programma, ma Alberto Matano è capace di gestire al meglio i temi più seri e delicati, oltre che quelli leggeri“.

Certamente queste manifestazioni di affetto renderanno felice Lorella Cuccarini che, pare, non condurrà neppure Lo Zecchino d’Oro come era stato inizialmente detto.