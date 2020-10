È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ospita Amadeus che dice “non voglio …” gelo in studio interviene la moglie

0 SHARES Condividi Tweet

“E’ sempre mezzogiorno” è la nuova trasmissione di Antonella Clerici che sta, piano piano, riconquistando il suo pubblico. All’inizio ci sono state un po’ di critiche perché l’ambientazione più che ricordare il bosco dove vive ormai da tempo Antonella Clerici con la sua famiglia composta dal compagno e dalla figlia Maelle, ricorda quello della Melevisione o, almeno , questa è la critica che le è stata mossa. E poi è stato anche detto che si è voluta cambiare scenografia e titolo ma, alla fine, sempre una rivisitazione de ”La prova del cuoco” rimane. Antonella Clerici, però, non si fa fermare dalle critiche perché da professionista di lunga data quale è, era già pronta e se le aspettava.

Ma Antonella Clerici non si fa certo frenare e, al contrario, piena di entusiasmo, va dritta per la sua strada.

In studio da Antonella Clerici ospite Amadeus con la moglie Giovanna Civitillo

Oggi ospite di Antonella Clerici è stato Amadeus con la moglie, Giovanna Civitillo.

I due formano davvero una coppia molto affiatata e lo dimostrano in ogni occasione.

Amadeus e la moglie hanno giocato al primo gioco della trasmissione.

Però Amadeus ha tenuto a precisare ad Antonella Clerici: “Sono l’ospite peggiore che tu potessi avere!”.

E poi ha spiegato: “Non cucino, non so cucinare e non voglio cucinare”.

Amadeus che è sempre molto cordiale ha raccontato alla Clerici e ai telespettatori che la domenica l’ha trascorsa a Milano con la moglie e il figlio, e ha detto: “Sono le mie domeniche preferite”.

Anche la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo è intervenuta sull’argomento cucina e ha detto del marito: “È tristissimo, mangia cose semplicissime!”.

Poi ha confessati di non essere una cuoca bravissima e ha detto che questo è un problema perché il figlio è una buonissima forchetta e, per questo “Non vede l’ora che arrivino i nonni per mangiare veramente”.

La reazione di Antonella Clerici

Antonella Clerici dopo aver sentito i loro racconti e i quadretti familiari, li ha definiti “bellissimi” e ha detto rivolgendosi a Giovanna Civitillo: “Lo tieni benissimo Amadeus”, e poi ha aggiunto: “Un conduttore così deve avere una serenità in famiglia e tu gliela dai, brava!”.