Nina Moric attacco durissimo a Fabrizio Corona, pubblica l’audio da brividi di una telefonata durante la quale il figlio Carlos piange: “Voglio tornare da te perché papà …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nina Moric qualche tempo fa aveva fatto sapere che il figlio Carlos, al compimento dei suoi 18 anni aveva fatto una scelta che l’aveva devastata: aveva deciso di lasciare la casa materna e di andare a vivere dal padre.

Lei sui social aveva espresso tutto il proprio dolore e il suo strazio per quell’allontanamento ma , nello stesso tempo, si rendeva conto che il figlio, ormai maggiorenne, poteva fare quello che voleva.

Si stava consumando nel dolore e Fabrizio Corona era intervenuto dicendo che la porta di casa sua per Nina Moric, la sua ex moglie era sempre aperta ma Nina non stava bene e aveva bisogno di recuperare se stessa.

Nina Moric decide di pubblicare l’audio di una telefonata tra lei e Fabrizio Corona

Nina Moric ha fatto un gesto molto forte che chissà che conseguenze avrà ora nei rapporti tra lei e il suo ex marito Fabrizio Corona.

Ieri ha pubblicato sui social l’audio di una telefonata intercorsa tra lei e l’ex marito Fabrizio Corona.

Prima della pubblicazione dell’audio ha scritto così: “Arriva un momento quando il silenzio comincia a fare talmente tanto rumore che non riesci più a stare zitto. Ho provato con la giustizia, adesso vi regalo a voi quello che passo tutti i giorni e continuo inoltre a passare per quella malata di mente. Ai posteri l’ardua sentenza”.

Nell’audio si sente Nina Moric che chiede a Fabrizio Corona: ”Perché gli hai creato tutti questi traumi? Perché mi dici che sono una pu**ana davanti a Carlos?”

E Fabrizio Corona: “Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da uc*iderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo”.

L’audio tra Nina Moric e il figlio Carlos

Dopo c’è l’audio del dialogo tra Nina Moric e il figlio Carlos.

Carlos, in lacrime dice: “Vorrei aprirmi con te, io voglio diventare una persona migliore, venire da te e dimenticare questa persona, dimenticare il male”.

Poi Nina Moric chiede al figlio: “Ti sta minacciando Carlos? Tuo padre ti sta minacciando?”

E Carlos risponde: “In parte sì, purtroppo, in parte. Io voglio stare con te, è questa la verità. Tu sei una persona che mi può aiutare a essere una persona migliore, un essere umano più buono, perché purtroppo io stando con il male imparo anche il male. Voglio tornare, voglio trasferirmi. Stavo meglio da te, stavo proprio meglio“.

Alla fine Nina Moric, distrutta da quella telefonata dice al figlio: “Cancella questa chiamata perché lui ti controllerà il telefono. Amore mio, tu non sei il male e sai distinguere le cose. Torna a casa Carlos. Ci sono io qui, sono il tuo scudo e ti amo più della mia vita, ti devi fidare. Farò di tutto piuttosto che lasciarti nelle mani sbagliate, è solo questione di tempo. So bene che tu stai male“.