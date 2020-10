Ligabue e la foto del bacio, parla per la prima volta e svela tutto “Quello che voglio far sapere un po’ a tutti è che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche giorno fa è girata su internet la foto di un cantante famosissimo, idolo di tutte le donne che in stazione a Milano, bacia un altro uomo.

Si tratta di una bacio molto passionale che ha destato curiosità quando Dagospia ha rivelato che io protagonista di quel bacio è, appunto, un cantante famosissimo e si stava aspettando di capire quale giornale avrebbe avuto il coraggio di pubblicare la foto in chiaro. Il mondo dei social si è scatenato ed è partito il toto nome: Ligabue, Biagio Antonacci, Francesco Gabbani.

Selvaggia Lucarelli rivolta a Gabriel Garko “E’ proprio uno sfigato”

Selvaggia Lucarelli, dopo aver visto anche lei la foto sui social ha espresso un parere su quanto fosse sfortunato Gabriel Garko che ci ha messo trent’anni per fare outing e poi, dopo qualche giorno già non si parla più di lui ma l’attenzione della gente si è spostata su un’altra persona e il futuro outing.

Gabriel Garko non ha accettato questa provocazione ed è rimasto in silenzio.

Ligabue parla per la prima volta della foto che gira sui social

In occasione della presentazione in diretta da Correggio del libro autobiografico di Ligabue, ‘È andata così – Trent’anni come si deve’, Ligabue ne ha approfittato per chiarire la vicenda della foto perché la maggior parte delle persone aveva creduto che si trattasse di lui.

Luciano Ligabue si è dedicato ad una lunga intervista fattagli dal giornalista Massimo Cotto, e ha regalato diversi aneddoti sulla sua carriera e vita personale.

Poi ha voluto anche parlare della foto e di ciò che Dagospia aveva scritto a corredo: “Chi è il famosissimo cantante italiano pizzicato a limonare con un maschione?”.

A quel punto massimo Cotti gli ha detto: “Non pensavo tu fumassi!” e lui “se comincio te lo dico…”.

E Cotti continua scherzando: “Ma non sapevo neanche tu indossassi quel tipo di camicie” e Ligabue: “Vale come per quella precedente!”.

Cotti: “…neanche le catene da rapper, sui jeans a vita bassa… larghi”, Ligabue: “I jeans larghi no ma forse la catena mi piacerebbe anche, forse, da usare contro qualcuno, sì”.

“Quindi non eri tu? E Ligabue: “NO! N-O-N ERO IO e poi Cotti, ancora scherzando: “Piuttosto la domanda è: ‘Ma quello di spalle eri… tu?!’”.

E in teatro scoppia l’applauso con le risate al seguito.

Ma poi Ligabue, si fa serio e dice ai ragazzi che sono in sala: “Quello che voglio far sapere un po’ a tutti è che il danno delle fake news non è solo nei confronti di chi ci finisce in mezzo ma anche di chi leggendole finirà a capire sempre meno dove finisce la verità e dove comincia la balla. Vi consiglio di tenere sempre di più le antenne alzate, non c’è altro modo se volete avere la vostra visione del mondo vicino a una visione del mondo sana”.

