Flavio Briatore fa un commento sui social e il mondo del web gli si rivolta contro

Flavio Briatore , spesso, si trova al centro della cronaca e, soprattutto, del gossip.

Un po’ per il periodo covid e per come ha gestito i suoi locali che , alla fine, sono risultati essere un focolaio del virus, un po’ per il suo essere abbastanza negazionista fino a quando il covid non lo ha beccato lui stesso e un po’ per i commenti fatti verso la ex moglie, Elisabetta Gregoraci che, attualmente è dentro la casa del grande fratello.

Flavio Briatore e come ha gestito il covid nei suoi locali

Flavio Briatore è stato al centro di grandi polemiche per come ha gestito i suoi locali in piena pandemia.

Infatti, il suo atteggiamento è stato abbastanza libero perché ha sempre dichiarato di non credere alla gravità del covid ma di ritenerlo poco più di un’influenza e poi, a proposito di come il dottor Alberto Zangrillo si è sempre comportato ha detto: “Ho solo dato ragione al dottor Alberto Zangrillo quando diceva che il virus era clinicamente inesistente, non che non esistesse più in assoluto. Avevo detto che oggi i medici conoscono e trattano meglio il Covid … poi, l’ho preso e ne ho avuto conferma. Non ho mai detto di non stare attenti, ma solo che non si può fermare il Paese”.

E poi aveva anche aggiunto: “Su un tema delicato come la salute, avremmo bisogno di esperti che dicano la stessa cosa, non che è vero il giallo, il blu, il verde…”.

E, infine aveva dichiarato: “L’Inghilterra è in piena bufera col virus, in Italia si è lavorato meglio, bravi. Gli italiani sono stati molto più disciplinati degli inglesi” .

E il web a quel punto lo aveva duramente attaccato: “Tu sei fulminato perché diversamente non si spiega” e anche: “Ma ci sei o ci fai? Ma siamo alla follia! Ora elogi l’Italia? Veramente da folle”, e poi: “Bravo Flavio, vedo che il coronavirus ti ha ristabilito gli ingranaggi del cervello”.

Flavio Briatore commenta il ballo e di Gianluca Vacchi e il web gli dice “cafone”

Gianluca Vacchi ha pubblicato sui social un video mentre balla insieme al suo domestico.

Tra i tanti commenti spicca quello di Briatore che dice: “Top, attenzione che non ti svuoti la cassa”.

Il web è insorto e gli ha detto: “Pessima battuta”, “Sei pessimo”, “Che commento cafone”.