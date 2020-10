Matano inseguito da Striscia la Notizia per la consegna del tapiro: “Lorella Cuccarini? …” e poi dice cosa pensa davvero

0 SHARES Condividi Tweet

La storia infinita tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano non accenna a placarsi. Sono passati ormai mesi da quando è terminata la trasmissione ”Vita in diretta” e dove, all’ultima puntata, Lorella Cuccarini ha reso pubblica una lettera indirizzata alla redazione che ringraziava fatta eccezione per il collega Alberto Matano, mai nominato nella lettera ma de lei definito “maschilista con un ego smisurato”. Sulle prima, sappiamo ormai bene che Alberto Matano non ha commentato, e ha condotto l’ultima puntata di “Vita in diretta” dove il gelo tra i due conduttori era palpabile.

Alberto Matano quest’anno conduce da solo “Vita in diretta”

Quest’anno Alberto Matano è solo alla conduzione del programma quotidiano “Vita in diretta” e Lorella Cuccarini è stata fatta fuori dai palinsesti Rai. Per questo Pierluigi Diaco ha anche affrontato nei corridoi Rai Alberto Matano e, se testimoni raccontano di una furiosa lite, i due diretti interessati hanno spiegato che si è trattato, al contrario, di un civilissimo scambio di opinioni.

Come Lorella Cuccarini, anche Pierluigi Diaco, attualmente, è fuori dai palinsesti della Rai.

Qualche telespettatore ha espresso il proprio disappunto per la defenestrazione di Lorella Cuccarini da “Vita in diretta” e ha espresso questo parere anche sulle pagine di “Nuovo” il settimanale dove Maurizio Costanzo ha una sua rubrica. Questi telespettatori hanno definito “Via in diretta” di quest’anno triste senza i sorrisi della Cuccarini. E Costanzo ha risposto che, se è vero che la Cuccarini spezza un po’ il rigore della trasmissione, è anche vero che Alberto Matano è un bravissimo giornalista capace di condurre da solo una trasmissione come “Vita in diretta”.

La consegna del tapiro ad Alberto Matano

Valerio Staffelli ha rintracciato Alberto Matano e gli ha consegnato il tapiro per la lite con Lorella Cuccarini.

E ha così commentato: “Non ho nulla da dire a riguardo” e poi ha detto: “Io maschilista? Chiedetelo a mia madre”.

E infine ha concluso: “La storia professionale di ognuno parla per sé ognuno di noi ha delle conoscenze, ognuno di noi ha degli amici”.