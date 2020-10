Elisa Isoardi commenta positivamente la nuova trasmissione della Clerici ma la Clerici risponde durissima “Noi due amiche? Mai, si è solo trovata sulla mia strada due volte”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ ricominciata la nuova stagione televisiva e i palinsesti Rai sono ricchi di programmi, vecchi e nuovi che stanno conquistando il pubblico.

E se di rassicurante c’è il solito “Ballando con le stelle”, c’è stata una rivoluzione nella fascia del mezzogiorno, innanzitutto, con la sostituzione di Antonella Clerici con Elisa Isoardi e poi con la chiusura della storica trasmissione “La prova del cuoco” e con l’inizio di “E’ sempre mezzogiorno”.

In realtà c’è stato chi ha sottolineato che la trasmissione ha solo cambiato titolo e ambientazione ma che poi, nei contenuti sia identica e chi, invece, dice che “E’ sempre mezzogiorno “ è più fresco e più godibile.

Elisa Isoardi commenta “E’ sempre mezzogiorno”

Elisa Isoardi, che sulle prime non ha nascosto di esserci rimasta molto male per la sua defenestrazione dalla Rai alla conduzione de “La prova del cuoco” anche perchè non riusciva a capire la decisione di chiudere il programma visto che gli ascolti erano ottimi, oggi è impegnatissima con la trasmissione “Ballando con e stelle” dove, accanto a Raimondo Todaro sta facendo un’ottima figura.

Elisa Isoardi ha commentato così la nuova trasmissione dei Antonella Clerici “E’ sempre mezzogiorno” e ha detto: “Ho visto la nuova trasmissione della Clerici e ho pure preso qualche appunto di ricette che preparerò appena finirò ‘Ballando con le stelle’. Ci siamo sentite e io le ho mandato un in bocca al lupo prima che cominciasse. Sono felice per lei. Va detto in fondo anche io sono immersa in una esperienza televisiva meravigliosa“.

La risposta della Clerici

E se Elisa Isoardi ha avuto belle parole nei confronti della Clerici mostrando di non avere alcun rancore, la Clerici non è stata dolce allo stesso modo. Prima di iniziare la “E’ sempre mezzogiorno” aveva detto della Isoardi”: “La Rai ha deciso di chiudere la ‘Prova del cuoco’ e mi ha chiesto insistentemente di occupare quella fascia. Comunque Elisa non ha alcuna responsabilità. Lei ce l’ha messa proprio tutta, ma ha dovuto indossare un abito che era stato cucito addosso a me. Non era facile portarlo avanti, la mia è stata davvero un’eredità pesante per lei. Le auguro di trovare la ‘sua’ trasmissione”.

In queste parole si legge un po’ di acredine quando Antonella dice che sarebbe meglio che la Isoardi trovasse la sua trasmissione e quella che era stata cucita addosso a lei. Ma poi dopo che la Isoardi le ha augurato “in bocca al lupo” la Clerici ha commentato così in occasione di una intervista rilasciata al Fatto quotidiano: “Io e Elisa Isoardi ogni tanto ci sentiamo. Non siamo amiche anche perché in questo ambiente è molto difficile esserlo davvero. Io non ho niente contro di lei. La sfortuna di Elisa Isoardi forse è stata quella di essersi trovata sulla mia strada per ben due volte. Nel primo caso credo sia stata una grande opportunità per farsi conoscere, era molto giovane e tutte e due le volte ha tentato di fare del suo meglio. Per certi versi ci è anche riuscita.

Siamo due persone diverse, anche come carattere e di sicuro non le ha giovato fare un programma che aveva una forte personalità. Mi auguro che trovi una cosa che sia sua, che nasca con lei, come è stato per me quando, alla sua età, ho iniziato a fare La Prova del Cuoco. Credo che ora abbia una grande opportunità con Ballando”.