Albano mai dimenticato, Romina Power posta una foto di Cellino e dice: “Vorrei … per sempre …”

Albano e Romina Power, in fondo non si lasceranno mai e anche se lui dice di non essere sposato sulla carta con Loredana Lecciso ma nella testa si, c’è Romina che, forse, spera sempre che la famiglia con Albano si ricongiunga. I figli di Romina e Albano non hanno mai accettato l’unione del padre con Loredana Lecciso e, quando durante l’estate scorsa sembrava che i due fossero molti vicini al matrimonio, Yari, pare, si sia mezzo in mezzo per impedire che accadesse.

Così come non l’hanno mai accolta anche Romina Junior e Cristel.

Una cena tutti insieme per fare pace

Durante l’estate appena trascorsa a Cellino San Marco si è tenuta una cena a cui hanno partecipato davvero tutti e, se Loredana ha avuto parole distensive nei confronti di Romina e a chi le ha chiesto come fosse andata la cena con tutti presenti Loredana ha risposto “a tavola non si litiga”, di contro Yari che ha fatto più di una fotografa e più di un video è stato molto attento a non far entrare mai nell’inquadratura la Lecciso, infatti, dalle foto e dai video che poi ha postato sui social non c’è traccia di Loredana e questa la dice lunga. Tanto che si dice che, se Albano ha desistito dallo sposarsi, è stato proprio per l’intromissione dei figli che si sono fortemente opposti.

Romina Power posta una foto di Cellino e dice “per sempre… “

Romina Power nelle varie interviste che ha rilasciato, ha sempre detto sia chiaramente sia ha fatto capire che il suo cuore è sempre per Albano, che con lui ha vissuto una bellissima storia d’amore, che lui l’ha sempre viziata e coccolata e che la sua famiglia è la cosa più importante che ci sia.

Romina Power è amatissima dai figli e con loro trascorre tutto il suo tempo.

Nonostante Romina Power viaggi molto, torna sempre in Puglia, la terra che lei ha amato fin dal primo momento e ha postato una foto della campagna di Cellino e ha scritto la seguente didascalia: “vorrei fermare l’estate qui per sempre …”.

Anche se Albano e Romina Power sono riusciti, dopo anni di guerre , di carte bollate e di tribunali a ritrovare una serenità e una complicità questa è solo professionale perché poi ognuno ha preso la propria strada anche se molto spesso Romina torna a Cellino dove si sente perfettamente a casa.