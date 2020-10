Eleonora Daniele gaffe esagerata, attacca con durezza Chiara Ferragni in diretta senza motivo e poi sui social chiede scusa

0 SHARES Condividi Tweet

A “Storie italiane” Eleonora Daniele , la padrona di casa ha attaccato con molta durezza Chiara Ferragni, perché, a suo dire, nonostante i tanti follower non ha mai detto o fatto nulla sul tema covid.

Con lo studio era collegata anche Simona Ventura che l’ha contraddetta ma lei è andata dritta per la sua strada e ha avuto parole molto dure nei confronti della Ferragni mentre ha avuto parole di stima nei confronti del Codacons.

Eleonora Daniele attacca Chiara Ferragni

Eleonora Daniele durante una puntata di Storie italiane ha attaccato con molta durezza Chiara Ferragni sostenendo che non avesse fatto nulla per il covid pur avendo tantissimi follower che l’avrebbero seguita se avesse dato il buon esempio. La Daniele ha detto: “Non l’ho sentita parlare di covid, invece dovrebbe essere un esempio in virtù dei tanti follower. Una che ha tutti quei followers, che è così conosciuta e amata dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi oggi. Qualche messaggio in più di un certo tipo dovrebbe arrivare”. E ancora: “Ora si parla di chiudere i locali dopo le 23.30. Proprio da questi personaggi sarebbero dovuti arrivare messaggi diversi”.

Simona Ventura, che era collegata, ha ribattuto: “ha costruito una terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano … E’ stata la prima a fare una raccolta fondi per creare un reparto di terapia intensiva quando ancora non conoscevamo il nemico che stavamo combattendo”.

Ma la Daniele ha proseguito dritta per la sua strada e ha aggiunto: “Ma ultimamente non l’abbiamo sentita parlare di questi temi. Il Codacons ha fatto una denuncia per quell’immagine in cui è apparsa vestita da Madonna.

Non voglio entrare nel merito ma ho grandissima stima dell’associazione dei consumatori“.

La replica di Fedez e le scuse della Daniele

Fedez, dopo aver sentito ciò che la Daniele ha detto, ha replicato su Instagram: “Ascoltate bene i deliri di questa conduttrice. Ovviamente sta parlando di Chiara. Parla senza informarsi. Ma cosa sta dicendo? Io sono basito. E’ un paese fantastico. Una giornalista che arriva direttamente dal Grande Fratello si permette di dire con tono inquisitorio che mia moglie avrebbe dovuto fare di più. Mentre la giornalista, che lavora con il servizio pubblico pagato dallo stato, magari avrebbe dovuto informarsi sulle cose che si dicono”.

E poi ha continuato: “Ma ci penso io a rifrescarle la memoria: cara giornalista del Grande Fratello, le voglio raccontare quello che ha fatto mia moglie per mero senso civico, che immagino lei non sappia cosa essere. Abbiamo dato vita a una raccolta fondi che ha dato vita all’unica opera di terapia intensiva fatta sul territorio milanese. Durante l’estate è andata a far vedere le bellezza italiane. Le è stato riconosciuto il Leone d’Oro. Lei invece che cosa ha fatto durante la pandemia?“.

Poi ha affrontato un altro tema: “Per quanto riguarda l’immagine sacra di mia moglie l’ha fatta Francesco Vezzoli, uno dei più grandi artisti italiani nel mondo, quindi informiamoci prima di fare i saccenti sti sto*** Una giornalista che arriva direttamente dal Grande Fratello, con tono inquisitorio si permette di dire che mia moglie avrebbe dovuto fare di più. Ma mia moglie non riveste un ruolo politico, mentre la giornalista lavora per il servizio pubblico pagato dallo stato e magari avrebbe dovuto prodigarsi di più”.

Eleonora Daniele, evidentemente dopo aver sentito la replica di Fedez ha scritto così sui social: “Ieri, parlando di Chiara Ferragni, ho lanciato una bellissima copertina su di lei. E’ vero, ho dimenticato del grande impegno sulla raccolta per ospedale covid, e me ne scuso. A dimostrazione della mia buona fede ho trasmesso l’anticipazione della sua intervista con Simona Ventura”.

Chiara Ferragni sui social ha scritto: “Io dopo l’ennesimo discorso sconclusionato in cui mi viene data qualche colpa. Comunque grazie al mio maritino Fede perché è veramente la persona che più si incavola per qualsiasi cosa ed è sempre pronto a difendermi con ottime motivazioni. Ti amo amore”