Alberto Matano, girano voci che sia un raccomandato e lui dice “ognuno ha le proprie conoscenze”, Amadeus trema per il Festival di Sanremo

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano, quest’anno è solo a condurre “Vita in diretta”.

Dopo la conduzione fallimentare dello scorso anno in tandem con Lorella Cuccarini, quest’anno conduce da solo.

L’anno scorso, però, ai telespettatori sembrava che le cose tra loro andassero bene perché davanti allo schermo sapevano mascherare molto e non avevano dato la sensazione che ci fossero delle problematiche così profonde.

Invece la Cuccarini prima di iniziare l’ultima puntata di “Vita in diretta” ha voluto lanciare una bomba e ha pubblicato una lettera con cui attaccava brutalmente Alberto Matano accusandolo di essere un maschilista dall’ego smisurato.

Alberto Matano non ha mai risposto a quelle accuse ed è andato in onda e fra i due il gelo era così palpabile che tutti i telespettatori lo hanno avvertito. Non si sono mai parlati e alla fine neppure salutati.

Valeri Staffelli consegna il tapiro ad Alberto Matano

Valerio Staffelli ha consegnato ad Alberto Matano il tapiro di Striscia la notizia e Alberto Matano è apparso un po’ annoiato da questa storia che, effettivamente sta durando da parecchio tempo e non accenna a finire anche perché se ne parla ancora e tanto da quando sabato scorso Lorella Cuccarini è stata ospite da Silvia Toffanin nel suo salotto a Verissimo e ne parlato di nuovo.

Alberto Matano, di fronte alle accuse di essere un maschilista con un ego smisurato ha risposto ai microfoni di Staffelli: “chiedetelo a mia madre se sono un maschilista”.

Matano a proposito di essere un raccomandato dice “ognuno ha le proprie conoscenze”

Quando Valerio Staffelli ha portato il tapiro a Matano, gli ha chiesto se potrà essere al Festival di Sanremo e lui ha risposto così di no.

Striscia, prima di mandare in onda il servizio aveva detto “A Striscia resta una domanda: dopo la Cuccarini chi sarà la prossima vittima del fuoco amico dell’ambizioso giornalista calabrese? Amadeus trema…”

Questo perché pare che il direttore di Rai1 Stefano Coletta lo vorrebbe a Sanremo.

Quando Striscia gli ha chiesto se è un raccomandato lui ha risposto “Ognuno ha la proprie conoscenze ma la carriera parla da sola”