Eleonora Daniele, dopo essersi scusata con Chiara Ferragni oggi dice: “Fedez aiutami, da ieri sono vittima di bullismo”

Eleonora Daniele conduce Storie italiane e piace tanto sia lei che la sua trasmissione. Qualche giorno fa è accaduto un episodio di cui hanno parlato tutti i giornali che sta avendo ripercussioni pesanti per la stessa Daniele. Vediamo cosa è accaduto.

Eleonora Daniele attacca con molta durezza Chiara Ferragni

Eleonora Daniele durante una puntata di Storie Italiane aveva attaccato con molta durezza Chiara Ferragni accusandola di non essersi per nulla attivata durante la pandemia quando, al contrario, avendo così tanti follower sarebbe stata in grado di mobilitare tante persone con messaggi giusti che potevano servire a tutto il paese.

Eleonora Daniele aveva detto così: “Sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo il Covid? Cioè una che ha tutti quei followers, che è così conosciuta, amata eccetera eccetera, dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi, oggi. No? Cioè, come dire, qualche messaggio in più, di un certo tipo, forse, dovrebbe arrivare. Adesso si parla di chiudere la sera, alle 22.30, i locali…Ok? Forse avrebbero dovuto arrivare proprio da questi personaggi messaggi diversi”.

Dopo questa accusa Fedez era intervenuto su Instagram e aveva detto così: “Questo è un Paese fantastico. C’è una giornalista che arriva direttamente dal Grande Fratello che con questo tono inquisitorio si permette di dire che mia moglie avrebbe dovuto fare di più nonostante lei non ricopra un ruolo politico in questo Paese, mentre la giornalista lavora per il servizio pubblico pagato dallo Stato e invece magari avrebbe dovuto informarsi sulle cose che si dicono. Ci penso io a rinfrescarle la memoria e a fare il lavoro che non ha fatto in questi giorni.

Abbiamo dato vita ad una raccolta fondi che a sua volta ha dato vita, insieme allo sforzo di tantissime persone, l’unica e dico unica opera straordinaria di terapia intensiva sul territorio milanese realizzata durante la pandemia.

Lei però mi vuole dire che Ah però l’ha fatto a marzo? Va bene.

Durante tutta l’estate siccome il turismo necessitava di avere un riflettore puntato, mia moglie è andata a far vedere le bellezze italiane e le è stato riconosciuto anche il Leone d’oro per questo. Ma io mi chiedo lei invece che cosa ha fatto durante questa pandemia? Visto che si permette di inquisire i comportamenti di persone che non ricoprono un ruolo pubblico”.

Prontamente sono arrivate le scuse della Daniele che, sui socil ha scritto così: “Ieri, parlando di Chiara Ferragni, ho lanciato una bellissima copertina su di lei. È vero, ho dimenticato del grande impegno sulla raccolta per ospedale Covid e me ne scuso. A dimostrazione della mia buona fede ho trasmesso l’anticipazione della sua intervista con Simona Ventura”.

Eleonora Daniele a Fedez: “Aiutami”

Oggi, durate la puntata di Storie italiane Eleonora Daniele ha detto così: “Lo sfogo del momento di Fedez ieri sui social ha scatenato inevitabilmente una sorta di bullismo di cui sono stata vittima“.

E poi: “Chiara Ferragni mi scusi per essermi dimenticata del suo impegno durante il lockdown. Dopo le mie parole, sono diventata oggetto di una sorta di bullismo social: Fedez ci aiuti a combattere questo fenomeno”.

E poi ha ancora aggiunto: “Ieri pomeriggio mi sono scusata sui social, lo faccio anche oggi in diretta, senza polemica. Lo sfogo del momento di Fedez ieri sui social ha scatenato inevitabilmente una sorta di bullismo di cui sono stata vittima. Bullismo nei miei confronti, ovviamente. Un fenomeno che, come ben sapete, è molto pericoloso”.

E poi: “Di bullismo noi parliamo tantissimo in questa trasmissione, combattiamo il fenomeno degli odiatori da tastiera, odiatori del web. Sono sicura che Fedez ci aiuterà in questa battaglia. So che è molto attento a questi temi, è un ragazzo intelligente. È un ragazzo che non vuole questo tipo di reazioni”.

E poi ha concluso: ″È inutile dirlo, ma lo preciso: non ho nulla contro Fedez e Chiara. Abbiamo parlato spesso di loro anche durante il lockdown … Da mamma voglio mandare un grande abbraccio a questi due genitori. Lo avevo già fatto la settimana scorsa ma purtroppo forse non era arrivato quel messaggio. Purtroppo spesso arrivano i messaggi negativi e non quelli positivi. So cosa significa essere in gravidanza durante il Covid perché anche io ero incinta e in onda durante l’emergenza”.