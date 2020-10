Bari, alunno positivo al Coronavirus, chiusa al Libertà la scuola elementare Principessa di Piemonte

0 SHARES Condividi Tweet

La notizia è stata resa pubblica qualche minuto fa dalla dirigenza scolastica del plesso scolastico Principessa di Piemonte.

Un alunno è risultato essere positivo al Coronavirus. In pochissimi minuti la notizia si è diffusa anche nelle chat dei genitori e degli insegnanti.

La preside dell’istituto, che si trova nel cuore del Libertà, tra via Bovio e via E. Fieramosca, ha così reso nota la notizia: “Si comunica che, a seguito di segnalazione della presenza di alunno risultato positivo ad infezione da Covid 19, in attesa di disposizioni da parte della competente autorità sanitaria, il plesso in oggetto sarà inaccessibile nel giorno venerdì 16 ottobre 2020 per i prescritti interventi di sanificazione degli ambienti scolastici interessati. Pertanto tutte le attività in presenza resteranno sospese con regolare ripresa a partire da lunedì 19”.