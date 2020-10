Rita Dalla Chiesa a “Vita in diretta”, mia figlia mi preoccupa per come si sta comportando

0 SHARES Condividi Tweet

“Vita in diretta” prosegue anche se avevano paventato la possibilità di una sospensione a causa di alcuni casi di positività al covid. Ma poi, per fortuna, la situazione è rientrata e Alberto Matano, alla conduzione del programma che va in onda ogni pomeriggio su Rai 1, non smette di informare e di tenere compagnia in questi pomeriggi autunnali che si prospettano sempre più casalinghi a causa della pandemia che non accenna a fermarsi, anzi i casi di contagio sono sempre più numerosi.

Rita Dalla Chiesa ospite a Vita in diretta ha fatto alcune dichiarazioni sulla figlia.

Rita Dalla Chiesa è una giornalista molto elegante e seria che per tanti anni ha condotto “Forum” su canale 5 e che è stata la compagna e la moglie di Fabrizi Frizzi che è andata via troppo presto.

Rita Dalla Chiesa è andata ospite a “Vita in diretta” e ha fatto alcune confessioni sulla figlia molto personali che danno la cifra di quello che sta accadendo in questo periodo. Rita Dalla Chiesa ha raccontato così: “Sono preoccupata per mia figlia”.

E poi ha spiegato meglio cosa sta accadendo a Giulia, la sua unica figlia e ha detto: “Stamattina mi ha preoccupato la reazione di mia figlia. Dovevo comprare un libro, lì vicino c’è un bar. Ho detto: “Prendiamoci un caffè”; ma lei ha risposto: “No, io il caffè non lo prendo”.

E poi ha continuato: “Mi sono allarmata” perché mi ha detto “Non prendo il caffè perché la tazzina potrebbe essere stata toccata”. E Rita Dalla Chiesa ha commentato così: “Non si può entrare in un simile circolo vizioso … magari il barista dovrebbe usare i guanti o un bicchierino di carta”.

Alberto Matano conduce Vita in diretta da solo

Quest’anno Alberto Matano conduce Vita in diretta da solo e c’è qualche telespettatore che si è lamentato di questo con Maurizio Costanzo nella sua rubrica che cura sul settimanale Nuovo dicendo che Matano da solo da una conduzione è triste perché mancano i sorrisi di Lorella Cuccarini e, manca una presenza femminile.

Costanzo ha difeso a spada tratta Matano e ha detto che, anche se la Cuccarini era piacevole, Matano da solo se la sa cavare egregiamente perchè è un ottimo giornalista.

La Cuccarini dopo che è stata esclusa dalla conduzione de Vita in diretta di quest’anno, al momento, non ha alcun programma televisivo.