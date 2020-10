Bianca Guaccero momenti di grande difficoltà, a Detto fatto rimane impietrita e non sa come gestire una situazione

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Guaccero, da questa settimana, è tornata al timone di “Detto fatto” la trasmissione della Rai che va in inda il primo pomeriggio e che è sempre seguitissima e amatissima. Detto fatto era prima condotto da Caterina Balivo ma, da due anni è diventata la trasmissione di Bianca che ha dimostrato, fin da subito, di esserne all’altezza.

La Guaccero che è molto spigliata, mette tanto buon umore a chi la segue da casa perché la sua semplicità, insieme alla grande professionalità, è un mix che è sempre molto apprezzato.

Jonathan fa uno scherzo a Bianca che rimane di gesso

Jonathan, all’interno di “Detto fatto” cura una rubrica sul gossip che è, anche questa, molto seguita.

Ieri, durante la puntata, gli autori hanno deciso che per introdurre l’argomento delle liti in tv Jonathan avrebbe dovuto inscenare una lite con Gianpaolo Gambi all’insaputa della Guaccero.

Lo scherzo è riuscito benissimo ma Bianca Guaccero ha avuta una reazione incredibile, è rimasta zitta in silenzio e non sapeva come gestire la situazione.

E’ accaduto che Jonathan Kashanian, mente si stava occupando del suo momento, la SuperClassifica Jon, ha preannunciato che il sondaggio di Gianpaolo Gambi non ci sarebbe stato perché mancava il tempo.

A quel punto Gambi è entrato in studio e con toni molto duri ha detto di essere stanco di quella situazione, che per lui non c’era mai tempo.

E poi Jonathan e Gambi, litigando, sono andati via.

In studio è entrato anche un autore per calmarli.

Bianca Guaccero, che non sapeva nulla perché lo scherzo, oltre che ai telespettatori era anche per lei, è rimasta in silenzio e poi ha rivelato: “Mi avete fatto prendere un colpo ma vi perdono perché vi amo” e poi ha aggiunto: “Sono rimasta impietrita, non sapevo cosa fare”.

Jonathan mette in imbarazzo Bianca Guaccero che lascia lo studio

Jonathan, durante la puntata, ha messo in forte imbarazzo Bianca Guaccero che, per qualche secondo, ha anche abbandonato lo studio.

Vediamo cosa è accaduto.

Durante la rubrica di gossip si parlava di Giancarlo Magalli e Jonathan ha mostrato una foto di Magalli da giovane.

La Guaccero ha fatto qualche apprezzamento e Jonathan le ha detto, prendendola bonariamente in giro, che per questo è single perché se le piacciono gli uomini come Magalli che piacciono a tutte, lei rimarrà sempre da sola.