Detto Fatto, Jonathan durissimo contro Pierluigi Diaco: “Voglio raccontare a tutti cosa mi ha fatto”

E’ ricominciato “Detto fatto” e la conduttrice, Bianca Guaccero è tornata in video più in forma che mai dopo la pausa forzata da pandemia e dopo la pausa estiva. Bianca Guaccero, in più di un’occasione, ha raccontato di aver vissuto malissimo la pandemia e la situazione che, purtroppo, c’è ancora in Italia e nel mondo per il covid ma ora che è ritornata con il suo programma è carica e piena di energia.

Jonathan Kashanian racconta cosa gli ha fatto Pierluigi Diaco

Jonathan Kashanian affianca Bianca Guaccero nella conduzione per quanto riguarda una rubrica specifica di gossip e i due vanno molto daccordo, infatti la sintonia che c’è non è solo costruita a tavolino o imposta dagli autori ma è reale. E’ evidente che Bianca e Jonathan vadano molto d’accordo e si trovano sulla stessa lunghezza d’onda.

Jonathan, che all’interno di “Detto fatto” cura una rubrica di gossip, ha deciso di svelare a tutta Italia cosa gli ha fatto Pierluigi Diaco e ha detto così: “Devo dire una cosa che non ho mai detto prima. Io ho un sassolino nella scarpa che vorrei togliermi nei confronti di Pierluigi Diaco”.

E poi ha spiegato: “Per colpa sua ho rischiato di litigare con la De Filippi”.

E poi ha spiegato meglio e nei dettagli cosa è accaduto: “Io e Diaco eravamo colleghi in una radio molto importante e mi ha chiesto un’intervista che io gli ho concesso. Il giorno dopo, però, l’intervista è uscita con un titolo molto dubbio che mi ha quasi fatto litigare con Maria De Filippi”.

Poi Jonathan ha spiegato che quando ha visto il titolo si è precipitato a telefonare a Maria De Filippi e ha chiarito la situazione e ha anche detto che la De Filippi, essendo una donna intelligente ha capito perfettamente cosa era accaduto.

Bianca Guaccero, dopo aver ascoltato quanto detto dallo stilista iraniano ha commentato così l’episodio: “Ognuno fa i conti con la sua etica”.

E poi a chiusura di questo racconto Jonathan ha detto che da quell’episodio sono trascorsi due anni ma in questo lasso di tempo Diaco non si è mai fatto sentire non lo ha mai chiamato per chiedere scusa.

Pierluigi Diaco e la sua trasmissione “Io e te”

Nonostante il grandissimo successo riscosso durante l’estate da Pierluigi Diaco e dalla sua trasmissione “Io e te” la Rai ha deciso che quest’ultima non sarebbe più andata in onda. Pierluigi Diaco ha subito presentato ai vertici aziendali un nuovo progetto ma per il momento non si sa se ripartirà con un’altra trasmissione.