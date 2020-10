Federica Panicucci prende posizione e attacca Mario Balottelli e poi dice anche: “Mi aspettavano un atteggiamento diverso da qualcun’altro”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci conduce Mattino 5, una trasmissione che va in onda la mattina su Canale 5 e che ha un seguito molto numeroso.

Federica Panicucci, all’interno del programma, dedica uno spazio al Grande Fratello vip e a ciò che accade nella casa più spiata d’Italia e, con la sua schiettezza e con il suo rigore che ha dimostrato in più di un ‘occasione, dice sempre ciò che pensa anche se questo, a volte, le ha attirato poche simpatie. Ma Federica Panicucci, negli anni ci ha dimostrato di essere una persona vera che non ha bisogno di celarsi dietro una maschera e, dunque, è apprezzata molto anche per questo oltre che per essere una grande professionista.

Federica Panicucci dice di Mario Balotelli e della frase che ha pronunciato nei confronti di Dyanne Mello “Frase da condannare in assoluto, terribile volgare”

Federica Panicucci ha voluto condannare a viva voce la frase che Mario Balottelli ha rivolto all’ex fidanzata Dyanne Mello che è stata molto volgare ed offensiva.

Balottelli, che poi su insistenza di Signorini si è scusato, ha tenuto, comunque, a precisare che con la Mello ha un rapporto estremamente confidenziale e che può permettersi certe battute. Mentre dall’espressione di Dayanne, quando Balottelli le ha rivolto quella frase molto pesante e molto volgare, la ragazza non sembrava affatto felice di essere destinataria di certi commenti.

Federica Panicucci, che non ha voluto ripetere ciò che Balottelli ha detto alla Mello, ha ribadito il concetto che è stata una frase estremamente grave, una “Frase da condannare in assoluto, terribile volgare”.

Federica Panicucci condanna anche l’atteggiamento delle altre donne presenti nella casa

Federica Panicucci ha puntato il dito anche contro le altre donne presenti nella casa che non hanno preso alcuna posizione e che non hanno mostrato alcuna solidarietà femminile anche se , c’è da dire, che le loro facce erano davvero eloquenti. La Panicucci non ha detto nulla contro Alfonso Signorini che, se alla battuta di Balottelli ha riso e ha anche commentato “hai capito Dayannne?”, poi, quando il web si è rivoltato e i social ne hanno scritto di tutti i colori contro Balottelli ha detto a quest’ultimo che doveva chiedere scusa e che lui non aveva sentito ciò che aveva detto alla Mello.

La Panicucci, che ha criticato l’atteggiamento delle altre donne della casa, ha detto: “Mi aspettavo un alzata di scudi all’interno della casa … soprattutto le donne potevano intervenire”.

Infatti, solo 48 ore dopo Guenda Goria ha preso posizione ma gli altri hanno ritenuto che, più che altro, si sia trattato di una strategia di gioco anche se la Panicucci ha detto di Guenda: “Mi piace molto”.