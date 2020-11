Gianni Sperti parla ancora di Giovanni Longobardi e quest’ultimo dice “Se parlo io … del tuo amichetto di Napoli …”, la reazione di Gianni

0 SHARES Condividi Tweet

Uomini e donne è un programma seguitissimo della fascia del primo pomeriggio. Per tanti è un appuntamento imperdibile e le storie che vengono narrate fanno così presa sui telespettatori che ognuno fa il tifo per un corteggiatore piuttosto che per un altro, per una dama piuttosto che per un’altra. Nel corso degli anni, però, c’è stato chi, corteggiatore o dama messo sotto pressione dalla critica dei suoi “colleghi” di studio o dal pubblico, sia quello che in studio che quello a casa o, anche dai commenti e dalle insinuazioni sia di Tina sia di Gianni, non ha più retto e ha lasciato il programma. Qualcuno è arrivato ai ferri corti e a volte sono anche state sfiorate le risse.

Gianni Sperti parla ancora di Giovanni Longobardi

Gianni Sperti, durante la puntata del 16 novembre, è tornato sull’argomento Giovanni Longobardi e la presunta storia volutamente tenuta nascosta con Veronica.

I due, spesso attaccati, hanno sempre negato di avere una storia fuori e di tenerla nascosta in studio mentre Gianni è stato sempre assolutamente convinto del contrario sostenendo anche di avere delle prove.

La reazione di Giovanni Longobardi “Tu e il tuo amichetto di Napoli”

Giovanni longobardi, stanco dei continui attacchi da parte di Gianni Sperti, l’ultimo proprio quello del 16 novembre, ha scritto un post sui social: ‘Ti avviso per l’ultima volta, poi partono le querele … Ancora che parli di me? Ancora che dici min…?”.

E poi ha continuato così: ”Sai per certo, ma che sai per certo te? Non sai un c… Non ti permettere proprio, ti avviso per l’ultima volta, poi partono le querele!”.

E poi ha continuato così: “ … e non permetterti più di insinuare cose sul mio conto, perché già né hai dette tante! Tipo quella cosa del parcheggio, non ti permettere proprio ti avviso per l’ultima volta poi partono le querele! Nel parcheggio come un cane in calore lo fai te ricordati! Vedi che so più così io di te che tu di me ( il tuo amichetto chirurgo di Napoli) Fai il bravo”.

Gianni Sperti non ha replicato, almeno per ora, a questo messaggio che dai toni usati pare davvero l’ultimo avvertimento.