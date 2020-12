Vita in diretta, Alberto Matano nella bufera ma poi interviene Dagospia: “Che figura di m***”

0 SHARES Condividi Tweet

Vita in diretta è una trasmissione che sta sempre sul pezzo e Alberto Matano, che la conduce, è un ottimo giornalista che segue personalmente tutto ciò che viene mandato in onda e così interviene a muso duro quando c’è qualcosa che non va come quando ha fermato l’inviata Antonella Delprino perché, durante il servizio sul funerale di Maradona, a Napoli l’assembramento era tale che ha preferito interrompere il servizio piuttosto che mandare in onda quelle scene che mostravano gente tutta vicina e senza mascherine.

Matano, infatti, non perde occasione di sottolineare l’importanza del rispetto delle regole anticovid e dunque, per lui vedere quell’assembramento e gente senza mascherine era inaccettabile e non gli ha consentito di far terminare il servizio curato dalla collega Delprino.

Alberto Matano e l’amicizia con Mara Venier

Alberto Matano ha sempre raccontato di essere molto amico di Mara Venier e che insieme si divertono tanto. Prima della puntata di domenica scorsa, Alberto Matano ha mandato un fascio di rose bianca a Mara Venier che le ha gradite tantissimo così come in occasione del compleanno di Mara Venier, Alberto Matano le fece gli auguri sui social scrivendo “I love you, baby”.

Cristiana Sinagra accusa Vita in diretta di aver mandato in onda una telefonata senza il suo consenso

Cristiana Sinagra nel 1987 ha avuto un figlio da Diego Armando Maradona ed è anche moto amica, fin dall’infanzia, di Barbara D’Urso.

Dopo la morte di Maradona una giornalista de Vita in diretta l’ha chiamata al telefono e le ha chiesto un’intervista che lei ha rilasciato ma poi è andata da Barbara D’Urso e ha dichiarato che lei non aveva dato il consenso per la messa in onda di quella telefonata e che le era stata fatta con l’inganno. Alberto Matano, tirato in causa, è andato su tutte le furie e ha mandato in onda quella parte di telefonata intercorsa tra la giornalista e la Sinagra quando la giornalista chiedeva il permesso di mandare in onda la telefonata e la Sinagra la autorizzava.

La Sinagra da Barbara D’Urso ha detto: “Sono stata chiamata da un numero anonimo che senza il mio permesso ha mandato in onda le mie parole. E’ una trasmissione nazionale. Ma la cosa andrà avanti. Non finirà qui!”.

Ma poi, quando Matano ha mandato in onda l’autorizzazione, è intervenuto Dagopsia che ha commentato: “Che figura di m***a”.