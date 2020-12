Ezio Greggio, a proposito della sua fidanzata Romina e dice: “Ho deciso di non raccontare nulla della mia storia perchè…”

0 SHARES Condividi Tweet

Ezio Greggio è ritornato alla conduzione di Striscia la notizia dopo l’addio inaspettato, che è giunto come un fulmine a ciel sereno, di Ficarra e Picone.

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che hanno condotto Striscia la notizia fin dagli esordi, hanno immediatamente preso il posto di Ficarra e Picone che sono andati via dicendo che dopo 15 anni a Striscia hanno voglia di cambiamenti anche se questa giustificazione non ha convinto e in tanti hanno insinuato che l’addio è dipeso dal non condividere la linea editoriale di Mediaset e, in particolare, del Grande Fratello Vip.

Dopo queste voci che sono circolate sul web, Ficarra e Picone sono di nuovo intervenuti dicendo che nulla di quello che stava girando era vero e hanno ribadito che l’unica verità è quella che hanno detto loro fin dal primo momento.

Ezio Greggio non vuole sbottonarsi sulla sua storia d’amore e rivela il perché

Ezio Greggio è da due anni innamoratissimo della sua fidanzata Romina Pierdomenico, che è molto più giovane di lui, lei ha 27 anni, Ezio Greggio di anni ne ha 66.

La coppia vive a Montecarlo e Greggio ha raccontato che, nonostante il lockdown, non hanno risentito affatto della convivenza stretta, anzi pare che il rapporto si sia addirittura consolidato.

Ezio Greggio ha voglia di tenere per sé la sua storia d’amore e, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo Tv” ha dichiarato: “La mia vita privata è privata” e non ha voluto dire nulla di più.

E poi ha solo aggiunto: “Posso dire che Romina è una persona speciale. Il resto non lo racconto, lo vivo”.

Striscia la Notizia, il rapporto tra Ezio Greggio e Enzo Iacchetti

Ezio Greggio e Enzo Iacchetti sono in perfetta sintonia, lavorativamente parlando, e Ezio Greggio ha detto di Iacchetti:

“Siamo molto amici, ma cosa dico amici…congiunti!”.

E poi, a proposito dei suoi programmi nell’immediato futuro, ha detto, scherzando: “Mi candido come presidente della Repubblica”

E poi Ezio Greggio ha voluto anche dire qualcosa a proposito della situazione attuale che stiamo vivendo a causa della pandemia e di tutte le ripercussioni che si stanno avendo a livello economico e ha detto: “Vedo che il dramma è ancora in corso, e quelli che ci governano…difendono la loro poltrona”.