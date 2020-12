Otto e Mezzo, scontro violentissimo tra Lilli Gruber e Maria Elena Boschi: “Non si capisce nulla di quello che sta dicendo”, e la Boschi le risponde a tono e la asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri a “Otto e mezzo” su La7 è andato in onda uno spettacolo poco piacevole. Lilli Gruber, che non si esime mai dal fare domande anche scomode ai suoi ospiti, aveva in studio Maria Elena Boschi e l’ha intervista su come il suo partito intende comportarsi nei confronti di Conte. Le due donne, in un botta e risposta sul filo del rasoio, hanno chiacchierato in modo molto teso con una Lilli Gruber che partiva all’attacco e con una Maria Elena Boschi visibilmente irritata e infastidita per il modo di fare

della giornalista.

Vediamo cosa è accaduto.

Maria Elena Boschi spiega la sua posizione e la Gruber le dice “non si capisce niente di quello che ha detto”

Lilli Gruber, ieri a Otto e Mezzo ha avuto ospite Maria Elena Boschi, renziana e le ha chiesto cosa il suo partito intende chiedere a Giuseppe Conte ma , soprattutto, se è nel loro intento far cadere il governo e aprire una crisi nonostante il durissimo momento che l’Italia sta vivendo a causa della pandemia.

La Boschi ha risposto così: “Ovviamente ci auguriamo di non doverlo fare e che il premier ci ascolti, ma se noi siamo responsabili deve esserlo anche lui”.

E poi, per chiarire meglio la sua posizione ha anche aggiunto: “Chiediamo innanzitutto di spendere i 200 miliardi per i cittadini italiani e non per i consulenti, di non sostituire il governo con una task force dopo aver già rimpiazzato il Parlamento con le dirette Facebook. Chiediamo di affrontare i problemi su un tavolo, a partire dal vaccino Covid”.

Mentre la Boschi parlava, però, ad un certo punti la Gruber, con un tono molto duro, l’ha interrotta e le ha detto: “La devo fermare, i cittadini a casa non capiscono nulla così. Voi siete in questo governo, ci siete entrati come Pd, poi avete fatto la spaccatura dopo che avete ottenuto i ministri in questa Renzi, adesso lei mi sta facendo l’elenco di cose che non vanno?”.

E la Boschi, molto innervosita le ha risposto: “Si è persa qualche puntata precedente allora, abbiamo contribuito fortemente a far nascere questo governo per non dare i pieni poteri a Salvini, ma adesso non siamo disponibili a darli a Conte. Di fronte ai problemi non possiamo far finta di non vedere e sentire”.

Lilli Gruber mostra le foto della Boschi con il fidanzato e la rimprovera, la Boschi infastidita

Come se non fosse bastato quel momento di grande tensione, ad un certo punto la Gruber ha mostrato alcune foto che ritraevano la Boschi con il suo fidanzato, l’attore Giulio Berruti, entrambi senza mascherina.

La Gruber l’ha attaccata per il non uso della mascherina e per contravvenire a tutti gli obblighi che la normativa impone e la Boschi, molto irritata, ha detto: «Io e il mio compagno indossavamo la mascherina. Le foto ci hanno colto quando l’avevamo abbassata, ma è durato solo un minuto, il tempo di scattarci un selfie».

E poi ha anche aggiunto: «Con centinaia di morti da Covid-19 e tutti i temi importanti che abbiamo sul tavolo, mi piacerebbe parlare di come utilizziamo i soldi del Recovery Fund più che della mia mascherina».

Ma la Gruber, di rimando: «Lei è una persona pubblica ed è tenuta al buon esempio, perciò se viene fotografata senza mascherina deve dare spiegazioni».

Terminata la puntata la Boschi ha scritto così sui social: «Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del #RecoveryFund. Mi spiace per gli ascoltatori».